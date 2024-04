Volta Redonda promove mutirão para inscrições do Encceja 2024

Volta Redonda – Os interessados em se inscreverem no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 terão o apoio da Prefeitura de Volta Redonda. A Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv) e a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) promoverão entre os dias 29 de abril e 10 de maio um mutirão para auxiliar na inscrição do exame.

A ação ocorrerá em duas etapas. Na primeira, entre 29 de abril (segunda-feira) e 3 de maio (sexta-feira), das 8h às 17h, os interessados podem se inscrever no Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília, na sede da CoordJuv, no bairro Aterrado, e no Telecentro do bairro Retiro. De 6 a 10 de maio, as inscrições poderão ser feitas em um dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, também das 8h às 17h.

“O nosso objetivo é que, com este mutirão, seja possível ampliar o número de inscritos para o Encceja no município, promovendo assim a possibilidade de certificação para aqueles que não conseguiram concluir os estudos”, destacou a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) marcou a aplicação do Encceja 2024 para o dia 25 de agosto.

Encceja

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi realizado pela primeira vez em 2002 para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada.

O exame é realizado pelo Inep, responsável pela aplicação, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. Já a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que firmaram Termo de Adesão ao Encceja.