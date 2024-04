BM: Restaurante do povo divulga cardápio de mais uma semana

Barra Mansa – O Restaurante do Povo Irmã Ruth, uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Barra Mansa, tem sido um sucesso no município. A unidade divulgou o cardápio disponível para esta semana (29/04 a 03/05).

De acordo com a equipe nutricional, o café da manhã, que será servido das 06h30 às 9h com valor de R$ 0,50, contará com pão francês com margarina e um café preto ou café com leite. O almoço será servido das 10h30 às 14h pelo valor de R$ 1,00 e o jantar será das 18h às 20h, também pelo valor de R$ 1,00.

Confira o cardápio de almoço e jantar:

Segunda-feira 29/04

Almoço: Carne moída à fazendinha, Espaguete ao Sugo, Arroz branco/feijão carioca, duo de repolho e vinagrete.

Jantar: Strogonoff de frango, Batata Palha, Arroz branco/feijão carioca

Sobremesa: Doce geleinha

Suco: Laranja

Terça-feira 30/04

Almoço: Frango Assado, Creme de milho, Arroz branco/feijão preto, Salada de Acelga e Berinjela

Jantar: Bife de fígado, Purê de Batata, Arroz branco/feijão preto, Salada de Acelga e Cenoura

Sobremesa: Gelatina de uva

Suco: Limão

Quarta-feira 1°/05

Feriado

Quinta-feira 02/05

Almoço: Moela Escabeche, Polenta Cremosa, Arroz branco/ feijão carioca, Salada de repolho e chuchu.

Jantar: Frango Assado, Canjiquinha, Arroz branco/ feijão carioca, Salada de repolho e chuchu.

Sobremesa: Doce geleinha

Suco: Uva

Sexta-feira 03/05

Almoço: Feijoada, Virado de Couve, Arroz branco/ feijão preto, Salada de Alface e Vinagrete.

Jantar: Carne moída à primavera, polenta, Arroz branco/ feijão preto, Salada de Alface e Vinagrete.

Sobremesa: Laranja

Suco: Morango