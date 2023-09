O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ), Rodrigo Melo do Nascimento, ministrou nesta quinta (31) uma palestra no Plenário da Câmara Municipal de Resende com o tema “O Papel Orientador do Diálogo Interinstitucional e a Consensualidade no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro”.

O deputado estadual Tande Vieira era um dos presentes, junto com autoridades de Resende e de outros municípios da região.

O presidente do TCE foi condecorado pelo presidente da Câmara, Sandro Ritton, com a Medalha Ruy Barbosa, honraria criada para agraciar profissionais da área jurídica.

Limpa Rio

O vereador voltarredondense Rodrigo Furtado solicitou, em visita à secretaria estadual de Meio Ambiente, no Rio, que seja feito um mutirão de limpeza em córregos e afluentes da cidade. O parlamentar esteve com o subsecretário de Meio Ambiente, José Ricardo Brito, que garantiu que o serviço será feito em Volta Redonda. “Estamos apontando os locais que vão precisar do trabalho do Limpa Rio, para desassorear os córregos e afluentes. Esse trabalho é muito importante para evitar enchentes no período de chuvas de fim de ano. Com isso, as famílias ribeirinhas vão poder ficar mais aliviadas”, comemorou Rodrigo.

Angra Digital

A experiência bem-sucedida da transformação digital de Angra dos Reis foi destaque no seminário promovido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No evento, o secretário de Planejamento e Parcerias, André Pimenta, apresentou os projetos de modernização promovidos pelo governo angrense, como a digitalização de 17,5 milhões de papéis da prefeitura até junho de 2024. A cidade já digitalizou 5 milhões de papéis.

Entrega na portaria

Um projeto de lei do presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Paulo Sandro, regulamenta as entregas de encomendas feitas pelos motoboys no município. A iniciativa, aprovada nesta quinta (31), em regime de urgência, estabelece que as entregas sejam realizadas nas portarias de condomínios horizontais ou verticais. Assim, fica proibida a exigência de que os profissionais entrem nas áreas privadas ou comuns dos condomínios, prédios e residências.

Sem descer

Além da obrigatoriedade de a entrega ser realizada na portaria, o projeto de lei prevê, também, que o motoboy fique desobrigado a entrar em servidões que não possuam espaço para a devida circulação da moto. Nestes locais, a entrega ao consumidor deve ser feita no início da servidão, para que ele não tenha que deixar sua moto para realizar o serviço.

Motivo

Paulo Sandro, ao defender seu projeto, lembrou casos de insegurança percebidos pelos motoboys envolvendo o momento da entrega. “Infelizmente, existem vários relatos de motoboys que tiveram suas motos roubadas, quando deixaram na entrada do prédio ou da rua. Até mesmo o baú com as outras entregas já foram roubados neste momento. Precisamos lembrara que a moto é o instrumento de ganha pão do motoboy, se ela for roubada, ele perde sua principal fonte de renda. Por isso, este projeto de lei tem o objetivo de trazer segurança para toda a população, para os profissionais, para quem contrata os serviços dos motofretistas, para os consumidores”, afirmou Paulo Sandro.

Investimento

O Rio de Janeiro ganhará um moderno Data Center, com infraestrutura segura e com mais qualidade para empresas de tecnologia. O protocolo de intenções entre o Governo do Estado e a multinacional norte-americana CloudHQ foi assinado, nesta quinta-feira (31), pelo governador Cláudio Castro, em Washington, nos Estados Unidos. Com investimento de R$ 1,7 bilhão, o centro de processamento de dados será instalado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A previsão é que o empreendimento entre em operação em setembro de 2025.

Desemprego

A taxa de desocupação atingiu 7,9% entre os meses de maio e julho, o que significa queda de 0,6 ponto percentual (p.p) na comparação com o trimestre anterior (de fevereiro a abril de 2023). É a menor taxa para um trimestre encerrado em julho desde 2014, quando marcou 7,0%.

PME

No primeiro semestre deste ano, micro e pequenas empresas do Rio de Janeiro foram responsáveis pela geração de 55% dos empregos com carteira assinada no estado. No total, foram mais de 40 mil postos de trabalho criados entre os meses de janeiro e junho de 2023. Os dados são de pesquisa realizada pelo Sebrae RJ, com base nos dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Serviços

De acordo com o Sebrae RJ, o setor de Serviços criou 74% do total de vagas, com destaque para restaurantes, serviços de engenharia e ensino fundamental como os principais negócios empregadores. A construção, com 22%, foi a segunda atividade com maior geração de empregos, com ênfase em construção de edifícios e obras de engenharia civil.