BM: Dupla é presa na Dutra por contrabando de azeite proibido no Brasil

A resolução da Anvisa RE Nº 1.303, de 30 de março de 2021, proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes do produto Azeite de Oliva Argentino, marca Valle Viejo, produzido por empresa desconhecida. Segundo a Anvisa, o produto apresenta valor nutricional reduzido, além de ser nocivo a saúde de consumidores com sensibilidade a componentes dos óleos adicionados.

Uma equipe da PRF realizava ronda no trecho, quando tiveram a atenção voltada para um ônibus, que fazia a linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro. No veículo, estavam dois motoristas da empresa que se revezavam durante a viagem.

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta quinta-feira (25), dois motoristas de um ônibus de viagem por contrabando de um azeite proibido no Brasil. O caso aconteceu na altura do km 293 da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.