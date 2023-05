Resende empata com o Santo André fora de casa

Matéria publicada em 27 de maio de 2023, 17:43 horas

Resende – Após terminar a primeira etapa perdendo, o Resende buscou o empate contra o Santo André-SP na tarde deste sábado, dia 27, no estádio Bruno José Daniel, pela 4° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol alvinegro foi marcado por Andrey e Vitinho anotou para os donos da casa.

O próximo jogo do Gigante do Vale no Brasileiro será contra o Nova Iguaçu, no próximo sábado, dia 3, às 15h, no estádio do Trabalhador. Já pela A2, o próximo adversário é a Cabofriense, quarta-feira, dia 31, às 15h, no Correão.

O jogo

Iniciando a partida pressionando, o Santo André abriu o placar com Vitinho, aos 13 minutos. Em busca do empate, o Resende tentou em chutes da entrada da área com Alex Sandre e Emerson Urso, mas foi para o vestiário perdendo por 1 a 0.

A pressão alvinegra seguiu no começo da segunda etapa e não demorou a dar resultado. Aos nove minutos, Andrey bateu forte da entrada da área e igualou o marcador.

A partida ficou mais aberta com as duas equipes buscando o segundo gol. Os donos da casa assustaram com Bruninho, em cobrança de falta. Já o Alvinegro, respondeu com João Felipe, que bateu com perigo por cima do gol. Porém, o jogo terminou mesmo empatado em 1 a 1.

Campeonato Brasileiro Série D – 4° rodada

Santo André-SP 1×1 Resende

(27/05/2023 – estádio Bruno José Daniel – 15h)

Resende: Jefferson Luís; Juninho, Rildo, Felipe Gomes, Sendeski (Medina); Andrey (DG), Paulinho (João Felipe) e Igor Bolt; Alex Sandre (Bismarck), Emerson Urso e Orlando Jr. Técnico: Eudes Pedro.

Gols: Vitinho (STA); Andrey (RES);

Cartão amarelo: Eudes Pedro (RES)