Barra Mansa leva Festa do Trabalhador ao bairro Vista Alegre

Matéria publicada em 1 de maio de 2023, 15:14 horas

Barra Mansa – Prosseguindo as comemorações do Dia do Trabalhador, Barra Mansa segue com a festa no bairro Vista Alegre. Durante a manhã foi celebrada a tradicional Missa que recorda a luta de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. A solenidade conta com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura e tem como objetivo rezar por todos os barra-mansenses que diariamente saem de suas casas em busca de seu sustento digno. O encontro lembra também as pessoas que estão à procura de uma recolocação profissional.

O Padre José Arimatéia, da Paróquia Santa Cruz, foi quem celebrou a Missa. Ele destacou a importância do momento vivido. “Estamos aqui para agradecer a Deus pela vida e pelo trabalho. É um momento de gratidão e, ao mesmo tempo, pedimos a ele que abençoe todos os homens e mulheres que vão à busca de seu pão diário, que possam ter muita sabedoria para seguirem no seu caminho”, ressaltou.

Moradora do bairro Vista Alegre, Elma Mariano da Cruz, exaltou o encontro desta manhã e também parabenizou a organização da festa que já está na sua 25ª edição. “Sigo o caminho da fé desde criança. Minha família frequenta a igreja católica. Somos da comunidade Nossa Senhora Aparecida, aqui em Vista Alegre. Este momento é muito importante porque mostra para as pessoas como é valioso ter fé e acreditar em Deus. A Festa do Trabalhador é um ambiente familiar e isso é sagrado. Ontem tinha muitas crianças, todas se divertindo muito”, enfatizou.

Antes da Missa houve uma oração feita pelo Terço dos Homens, que contou com a participação de diferentes comunidades do bairro Vista Alegre e até de fora do município. O dia ainda tem mais atrações como feijoada e apresentações musicais.