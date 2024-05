Diário Pet

CÃES AJUDAM DETENTOS

Pode até parecer estranho, mais um projeto que vem sendo realizado na penitenciária do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, tem usado cães que foram abandonados para a ressocialização para os presos e ao mesmo uma maneira de lidar com o problema de maus-tratos e abandono dos animais. O projeto é da policial penal Bruna R. W. Longen, que há dois anos criou o “ReabilitaCÃO”, contribuindo simultaneamente com essas duas questões sociais.

Filhotes: Aguardar dois meses

Muitos leitores tem nos perguntado qual o período ideal para separar os filhotes de suas mães. Segundo alguns veterinários ouvidos pela coluna dois meses é o tempo mínimo que o filhote deve conviver com a mãe. Assim, somente depois desse período é que ele pode sair de perto dela e seguir para o seu novo lar, mesmo que o filhote já esteja comendo um pouco de ração, este período mínimo de amamentação vai fortalecer seu sistema imunológico. E o tempo com a mãe, além da interação com outros filhotes, é bastante importante para que ele aprenda aspectos sociais e psicológicos da espécie canina.

Peixes e os cuidados com a alimentação

Muitas pessoas tem em suas casas aquários de vários tamanhos e, em sua maioria, os alimentam de forma errada. Uma das causas principais é a baixa qualidade da ração que pode fazer com que os animais produzam uma má formação óssea, emagrecimento, cores pálidas, comportamento apático e baixa resistência imunológica, a ponto de resultarem em desfecho trágico. Por isso, fique atento!

Cadê eles?

Por muitos anos uma raça predominou entre criadores: os Weimaraners. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia, em praticamente toda a segunda metade dos anos 1980, mais de mil Weimaraners eram registrados. A raça chegou a figurar entre as 15 com o maior número anual de pedigrees emitidos, mas agora nos últimos anos vêm se mantendo abaixo da casa dos 100: em 2021, foram 72.