Briga generalizada em boate em Volta Redonda acaba com uma mulher baleada

Matéria publicada em 10 de outubro de 2022, 10:34 horas

Volta Redonda – Uma boate em Volta Redonda foi palco de uma briga generalizada na madrugada do último sábado, dia 8. Segundo relatos nas redes sociais, a confusão começou no momento em que um grupo abriu uma garrafa de champanhe e molhou outras pessoas no local. Após o tumulto, uma mulher foi baleada no braço. As informações são do JORNAL EXTRA.

Em um vídeo que viralizou, é possível observar um grande empurra-empurra e objetos sendo arremessados. Diversos homens se envolvem na briga, enquanto outras pessoas tentam se abrigar nas laterais da casa de shows.

Um cliente da boate afirma, na internet, que não tinham seguranças no local para conter a briga. Há também relatos de pessoas armadas no interior do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 28º BPM (Volta Redonda) foi acionada para a ocorrência, no bairro São João, mas que, ao chegar ao local, foi informada de que a briga já havia terminado. Os agentes foram dispensados e o policiamento foi intensificado na região.

Fonte Jornal Extra