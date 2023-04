PM apreende grande quantidade de drogas no Vila Nova, em Barra Mansa - Diário do Vale

PM apreende grande quantidade de drogas no Vila Nova, em Barra Mansa

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 15:11 horas

Barra Mansa – Agentes do 28º BPM apreenderam 690 pinos de cocaína, 110 trouxas de maconha, 150 pedras de crack e três rádios transmissores na Rua 9, no Vila Nova, em Barra Mansa. Ação aconteceu nesta quarta-feira (5) durante patrulhamento no local.

Segundo os policiais, a equipe em patrulha notou suspeitos fugindo por uma área de mata com a aproximação da viatura. Os agentes realizaram buscas no local e localizaram o material apreendido. Nenhum dos suspeitos foi encontrado.

O material foi levado para a delegacia da Polícia Civil (90ª DP), onde a ocorrência foi registrada.