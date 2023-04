Ciclista morre com traumatismo craniano no Vila Americana, em VR - Diário do Vale

Ciclista morre com traumatismo craniano no Vila Americana, em VR

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 16:01 horas

Volta Redonda – Um homem ainda não identificado morreu na manhã desta quinta-feira (6) no bairro Vila Americana, em Volta Redonda. De acordo com testemunhas, ele, que estava em uma bicicleta, teria sido atropelado na Rua Estados Unidos. O homem sofreu traumatismo craniano e chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.