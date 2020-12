Secretaria de Saúde ficará com Conceição Souza e Márcia Cury vai para o Hospital do Retiro

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 21:49 horas

Volta Redonda – A titular da Secretaria de Saúde de Volta Redonda do governo do prefeito eleito Antônio Francisco Neto será Conceição de Souza, que atualmente é secretária da mesma pasta em Piraí. Márcia Cury ficará na direção do Hospital do Retiro.

Nesta segunda-feira, dia 21, Antônio Francisco Neto (DEM), que será diplomado nesta terça-feira, às 15 horas, anunciou vários s nomes que irão compor sua equipe.

Jerônimo Teles será o novo secretário de Infraestrutura (SMI), Sérgio Sodré, conforme o DIÁRIO DO VALE antecipou na noite de domingo, irá para a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, a Cultura ficará com o artista visual Anderson de Souza, e Miguel Arcanjo será o novo secretário de Meio Ambiente.

A Secretaria de Esportes vai ser comandada por Rose Vilela.

O prefeito eleito anunciou ainda nomes que irão comandar a EPD (Empresa de Processamento de Dados), Cohab (Companhia de Habitação), entre outras autarquias.

Combate ao novo coronavírus

Neto afirmou ainda que o município terá mais 30 leitos para pacientes com Covid-19 dentro de 30 dias. Segundo ele, ao todo serão 20 leitos de UTI e outros 15 de UI, em um dos andares do anexo ao Hospital do Retiro, fruto de uma parceria feita com a UniFoa há quatro anos.