UGB-FERP e DEGASE firmam convênio para promover atividades educativas aos adolescentes

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 18:18 horas

Volta Redonda – A Fundação Educacional Rosemar Pimentel (FERP), mantenedora do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP), assinou nesta quarta-feira (24), no Auditório I, no campus Volta Redonda, um Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) para o atendimento aos adolescentes assistidos pelo órgão estadual.

O objetivo é promover, por meio do Projeto “Caminhos para o Futuro”, inicialmente com os cursos de Pedagogia e Psicologia, atividades educativas e psicossocial para os adolescentes assistidos pelo órgão estadual e suas Unidades Socioeducativas, estendendo-se às famílias dos socioeducandos e profissionais do Departamento. Há ainda a possibilidade de integração futura dos adolescentes aos cursos de graduação oferecidos pelo UGB-FERP, por meio de bolsa de estudos.

O diretor-geral do DEGASE, Victor Hugo Poubel, destacou a importância da parceria do UGB-FERP com o DEGASE. “Primeiramente, quero agradecer ao UGB pela parceria e por tudo o que faz pelo DEGASE. Procuramos fazer um trabalho de ressocialização com os jovens, que é uma atividade árdua, mas junto com parceiros, acreditamos que esses adolescentes podem ser ressocializados e ter uma vida normal, digna”, pontuou.

Para o reitor do UGB-FERP, Dr. Francisco Sampaio, essa parceria é mais uma ação social que a instituição de ensino está envolvida e que confia nos resultados. “Fico muito feliz pelo convênio e por nossa instituição poder colaborar. Se conseguirmos recuperar um adolescente que seja, já será um ganho. Precisamos sempre envolver a universidade nesse processo. É um momento de muita satisfação. Acredito também que recuperando um adolescente, ele pode influenciar positivamente em sua família”, ressaltou o reitor.

O evento foi presidido pelo Reitor do UGB, Dr. Francisco Sampaio e com a presença do presidente da FERP, Rouben Abdo Bogossian, do coordenador regional do DEGASE Adriano Guedes Custódio, da pedagoga Evangelina Maria Dantas de Andrade, coordenadora de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do órgão, professora Elisa Alcântara, professora Lucia Costa, coordenadora do Projeto e equipes dos CRIAADs de Volta Redonda e Barra Mansa que são Unidades Socieducativas do DEGASE na região.