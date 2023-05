PRF realiza ações educativas para estudantes da rede municipal

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 18:47 horas

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal realizou, nesta quarta-feira (24), na Escola Municipal CEMA, em Barra Mansa, a “Transitolândia”, ação educativa referente à Operação Maio Amarelo. Esta ação foi direcionada aos alunos da rede municipal de ensino, onde foram abordados os temas mais relevantes para a prevenção de acidentes e segurança no trânsito.

Na “Transitolândia”, que contou com a Concessionária Rodovia do Aço (K-infra), as crianças vivenciaram a experiência no trânsito, utilizando a pista simulada, inclusive com semáforo e lombada eletrônica. Participaram da ação educativa cerca de 210 alunos, desde a pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental. A Operação Maio Amarelo este ano tem o tema “No trânsito, escolha a vida”.