Edimar Leite afirma que vai abrir o sindicato para os metalúrgicos

Matéria publicada em 30 de julho de 2022, 13:51 horas

Novo presidente diz que não tem informações sobre as condições financeiras da entidade, mas vai ouvir a categoria sobre tudo

Volta Redonda – O Sindicato dos Metalúrgicos terá novo presidente a partir de 8 de setembro. A Chapa 2, encabeçada por Edimar Leite, venceu a eleição e se apresenta como uma renovação na relação com os trabalhadores e as empresas. O presidente eleito deu entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, falando sobre seus planos e sobre a forma como pretende conduzir os destinos da entidade.

DIÁRIO DO VALE – Há informações de que a arrecadação atual do Sindicato dos Metalúrgicos mal cobre as despesas correntes. A Chapa 2 tem informações que confirmem ou refutem essa suspeita?

Edimar Leite – Infelizmente os trabalhadores não tem acesso as informações econômicas e financeiras do Sindicato. Hoje não temos condições de afirmar sobre as finanças.

DV – Ao mesmo tempo, o Sindicato dispõe de diversos imóveis, incluindo uma galeria na Avenida Amaral Peixoto, ligando-a com a Gustavo Lyra, a subsede do Retiro e um imóvel de lazer adquirido fora da cidade. Vocês dispõem de algum plano para vender esses imóveis ou transformá-los de algum modo em fonte de renda?

EL – Como não temos informações econômicas e financeiras do sindicato não podemos afirmar qual estratégia será adotada. O que podemos afirmar, o que temos certeza é que nossas ações passarão pelo crivo dos trabalhadores.

DV – Vocês têm algum plano para aumentar o número de associados?

EL – Hoje quem ganhou foi o trabalhador que não se sentia representado pelo sindicato. A partir da nossa posse o sindicato estará totalmente aberto ao trabalhador. Ali é a casa do trabalhador e ele tem que se sentir assim. Queremos todos os trabalhadores sindicalizados.

DV – Qual será a atitude da nova direção nas negociações com as empresas? Vocês pretendem estabelecer diálogo, ou partir para confrontos e paralisações?

EL – O sindicato não é da diretoria eleita, é do trabalhador. O trabalhador que vai avaliar as propostas da empresa e decidir o que fazer. O que, e como o trabalhador decidir, nossa missão é representar o desejo e anseio dos trabalhadores. O foco não são as empresas e sim proteger o trabalhador que há anos tem perdido direito e tendo seus salários sucateados. É preciso buscar mais equilíbrio na relação trabalho, direito e remuneração.

DV – A CSN abriga a maior parcela dos metalúrgicos da região, mas há uma quantidade muito grande de trabalhadores nas montadoras, nas outras siderúrgicas e em dezenas de empresas e porte médio e pequeno que trabalham com beneficiamento de aço. Que plano vocês têm para serem o sindicato de todos esses metalúrgicos e não apenas dos da CSN?

EL – O sindicato estará aberto a cada metalúrgico que queria opinar, pedir proteção dos seus direitos e dar sugestão do andamento do seu sindicato. Mas enquanto diretoria estaremos com constância indo ao trabalhador para acolhe-lo. Nossa missão é unir o trabalhador no seu sindicato e representar exatamente o desejo dos trabalhadores.

DV – Vocês estudam a possibilidade de negociar com a CSN a readmissão dos empregados demitidos por causa das paralisações? Parece que até agora, apenas alguns poucos, dos mais de 200, foram readmitidos.

EL – Entendemos que as demissões ocorreram em desacordo com a CLT e a Constituição Federal pois é assegurado ao trabalhador a liberdade de atividade sindical, inclusive nossa constituição assegura o direito de greve cabendo ao trabalhador decidir a oportunidade de exercê-lo. Portanto condutas abusivas como dispensa arbitrária, entendemos configurar pratica antissindical que podem e devem ser punidas severamente pelo poder judiciário. Seria importante a empresa reconhecer o excesso de sua conduta ao promover as demissões e se antecipar as decisões judiciais e reintegrar os trabalhadores demitidos. A empresa que vem tendo lucros elevados tem que reconhecer que o responsável é o trabalhador que manufatura e produz. Citando a Constituição Federal: “ Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender”.