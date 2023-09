Bolsa de palha: na praia e na cidade, elas são tendências nas ruas também!

Tenho certeza que a sua próxima bolsa desejo será a bolsa de palha.

Muitos devem estar pensando, “mas bolsa de palha não é novidade”. Não é mesmo! Porém o que muda é que a peça, antes usada nos looks de praia, passou a incorporar os looks das fashionistas na cidade também. Os modelos em alta são bem variados, desde as redondinhas, passando pelos modelos de piquenique e até mesmo a tradicional modelo de feira. Enfim, elas deixaram de ser um acessório usado somente na praia.

Ela tem o poder de deixar qualquer look mais descolado e, por ter um tamanho maior, é super útil para o dia a dia, já que você pode carregar várias coisas dentro dela. Então, se você é do tipo que gosta de levar muitas coisas quando sai, como make, carteira, celular, óculos, boné, e etc., ela é ideal para você!

Como citei anteriormente, as bolsas de palha não se limitam mais apenas a compor trajes de praia, ela se tornou uma escolha cada vez mais popular para o uso no dia a dia.

Pode parecer que não, mas uma boa bolsa de palha combina tanto com um vestido leve e estampado para a estação, quanto com uma combinação casual como jeans e blusa, ou um até um blazer.

Se engana quem acha que não é elegante, pelo contrário, as bolsas de palha são adaptáveis para muitas ocasiões, por serem bem neutras e sempre trazer leveza para o look.

Enfim, as bolsas são ideais para deixar você ainda mais delicada, sofisticada e elegante. Afinal, os acessórios podem fazer toda a diferença no look, como as bolsas em palha, que ajudam a trazer personalidade e funcionalidade.

Quando se fala em bolsas dessa proposta um universo de possibilidades é aberto. Elas podem ser maiores, menores, com design mais rígido ou mais maleável. Seja como for, existem muitas para se encaixar no seu estilo.

Se você está pensando em investir em uma bolsa de palha mas não sabe como usar, fique tranquilo: ela é super versátil. Preparei algumas inspirações para você conferir e te dar vontade de investir nesse acessório!