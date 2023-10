Diário dos Famosos

“TÁ QUENTE”

♠️ Com 17 shows no Rock in Rio, Ivete Sangalo se tornou a artista com mais apresentações na história do festival, não apenas no Brasil, mas também em edições internacionais em Lisboa, Madrid e Las Vegas. Como autodeclarada “embaixadora” do evento e prestes a celebrar 30 anos de carreira, ela está no caminho para possivelmente se tornar a primeira artista nacional a ser a atração principal de um dia do festival.

♠️ O assassinato do cantor John Lennon em 1980 será relembrado pela Apple TV+ em um documentário inédito. O serviço de streaming anunciou os detalhes nesta quinta-feira, 26/10. O documentário terá o título “John Lennon: Assassinato Sem Julgamento” e será dividido em três episódios.

♠️ Depois de exibir os bastidores do clipe que está gravando para sua versão de “Meiga e Abusada”, Melody justificou a decisão de regravar uma das primeiras músicas lançadas por Anitta. Através de suas redes sociais, a jovem explicou que quis atualizar a música por considerá-la “meio ultrapassada”.

FLOPOU!

♠️ Luísa Sonza foi uma das convidadas especiais do grupo de pagode “Menos é Mais” e soltou a voz durante a gravação do DVD. No entanto, a participação da cantora não chamou a atenção do público devido ao seu desempenho ao cantar um estilo musical diferente, mas sim devido aos palavrões que dirigiu à plateia.

♠️ Eduardo Costa, de 44 anos, está sendo bastante criticado nas redes sociais por compartilhar um post fazendo um pedido aos fãs e seguidores. Em seu perfil oficial, o cantor sertanejo compartilhou uma foto ao lado da peoa Kamila Simioni. A intenção da publicação é criar um mutirão para votar na participante, para que ela possa continuar no reality show “A Fazenda 15”.

♠️ Nesta quinta-feira (26), o cantor Naldo Benny se explicou após a viralização de um vídeo no qual ele aparece cobrando um fã para tirar uma foto. De acordo com o intérprete da música “Amor de Chocolate”, tudo não passou de uma brincadeira. O artista ainda lembrou que as pessoas adoram usá-lo para obter engajamento.

VAI BOMBAR!

♠️ A HBO Max anunciou oficialmente a data de estreia do filme de animação “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” em seu catálogo: 3 de novembro. O filme, resultado da parceria da Sony com a Marvel, é um dos maiores sucessos de bilheteria de 2023, com um faturamento de US$ 690 milhões.

♠️ Ainda não é o momento de reservar limite no cartão para comprar ingressos para ver Beyoncé no Brasil, porém, já dá para se programar para vê-la nas telonas! Nesta quinta-feira (26), a voz de “BREAK MY SOUL” anunciou oficialmente a estreia mundial do filme “RENAISSANCE: A Film by Beyoncé”. A produção chega aos cinemas brasileiros em 1º de dezembro, mas os fãs já querem saber quanto irá custar os ingressos.

♠️ Na última quinta-feira (26), Gloria Groove lançou “Bruxaria 3000”, faixa que dá oficialmente o start na nova era da drag queen, intitulada “Futuro Fluxo”. A música desbrava o funk carioca e, para isso, a cantora convocou MC Aleff e Yure IDD, que adicionaram uma “pitada” de Rio de Janeiro na temática do Halloween.

GALERIA:

A cantora Lexa tem aproveitado cada momento de seu tempo livre, valorizando a companhia de sua família, amigos e seu novo parceiro, Ricardo Vianna, com quem oficializou seu relacionamento no último final de semana. Ela compartilhou fotos de sua pausa nas redes sociais nesta quinta-feira (26).

Jojo Todynho encantou seus seguidores ao compartilhar uma selfie usando lingerie, transmitindo uma mensagem inspiradora sobre cercar-se de pessoas positivas. A publicação recebeu elogios, chamando-a de “maravilhosa” e “deusa”.

Aos 33 anos, Taylor Swift se torna bilionária, atingindo um patrimônio líquido de US$ 1,1 bilhão, impulsionado pela The Eras Tour, de acordo com a Bloomberg.

Quer enviar sugestões de pauta?

e-mail: [email protected]

Instagram: @emilianomacedo_

Whatsapp: (24) 988396835