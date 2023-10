Sesc Barra Mansa recebe a peça “A menina no meio do mundo”

Barra Mansa – O musical “A menina no meio do mundo – Elza Soares para crianças”, inspirado na vida e na arte da icônica cantora brasileira, chega ao Sesc Barra Mansa, neste domingo (29). O espetáculo infantojuvenil será apresentado às 15h e reúne grandes sucessos, como “Mas que nada”, “Lata d’água”, “Meu guri”, imortalizados na voz marcante da cantora, em uma história emocionante e divertida sobre a força da mulher negra. A entrada é gratuita para menores de 16 anos. A apresentação é uma viagem pela vida e pelos sonhos de uma menina negra, nascida e criada na favela de Moça Bonita (atual Vila Vintém), no Rio de Janeiro, que, ao olhar a cidade de cima do morro e ver suas luzinhas acesas se misturando com as estrelas no céu, sonha em se tornar uma estrela. Alternando a vida entre as brincadeiras infantis e buscar água no riacho com uma lata d’água na cabeça para ajudar sua mãe, o espetáculo apresenta a vida e a obra de Elza Soares através de uma fábula inspirada em trechos marcantes de sua biografia e de suas músicas.

De forma lúdica, essa grande artista brasileira é apresentada para crianças em mais um trabalho do grupo “Grandes Músicos para Pequenos”, que já homenageou Elis Regina, Caetano Veloso, Raul Seixas, entre outros astros da MPB.

Com texto de Pedro Henrique Lopes, direção de Diego Morais, direção musical de Tony Lucchesi e coreografias de Viviane Santos, o espetáculo leva aos palcos fatores como: a relação afetuosa entre Elza e sua mãe, os desafios na criação de uma criança com poucos recursos financeiros, a importância do afeto entre as pessoas e, principalmente, a ascensão da mulher negra em uma sociedade regida majoritariamente por homens brancos.

SERVIÇO

Espetáculo “A menina no meio do mundo – Elza Soares para crianças”

Data: Domingo, 29/10, às 15h

Local: Sesc Barra Mansa ( Av. Tenente José Eduardo, 560 – Ano Bom)

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia), gratuito (menores de 16 anos, credencial plena Sesc e público cadastrado no PCG)