Zig – Zag: ‘Máscara para todos’

23 de dezembro de 2020

Túnel Do Tempo

* Primeira demonstração do transistor nos laboratórios Bell (1947).

* Unidades militares da União Soviética ocupam Cabul, a capital do Afeganistão (1979).

* O Fluminense Football Club conquista a série C do Campeonato Brasileiro de Futebol (1999).

* Recolhimento da moeda de 1 Real de aço inox no Banco Central do Brasil (2003).

* Tempestade na zona de Torres Vedras, com ventos por vezes de 200 KM/H, causou milhões de euros em prejuízos, afetando cerca de 150 000 pessoas (2009).

Zig – Zag

*A Cruz Vermelha de Barra Mansa realizou semana passada, a distribuição de mais de oito mil máscaras de pano gratuitamente.

* A ação que faz parte do projeto ‘Máscara para todos’, aconteceu na Avenida Joaquim Leite, e contou com o apoio da empresa Saint-Gobain Canalização.

*De acordo com Sueli Gabriel, Secretária Executiva da Cruz Vermelha de Barra Mansa, o objetivo é conscientizar as pessoas e também incentivar o uso de máscaras durante a pandemia, para evitar a contaminação do Coronavírus.

*- Nossa equipe esteve em filas de bancos e no calçadão da Avenida Joaquim Leite, no Centro, abordando os moradores.

* Cada kit contém quatro máscaras e foram distribuídas aleatoriamente, pois todo mundo deve usar.

*Ainda segundo Sueli, o momento é de intensificar ainda mais os cuidados, principalmente devido as festas de fim de ano.

*- Após o relaxamento das medidas de restrição para contenção da pandemia, os números de casos e de mortes provocadas pelo novo coronavírus voltaram a subir.

* Agora é hora de redobrar os cuidados, alertou a secretária.

* A Cruz Vermelha é a principal instituição de ajuda humanitária do mundo e tem como um dos pilares o voluntariado.

* No Brasil, a associação civil foi fundada em 1908.

* Sem fins lucrativos, de natureza filantrópica e independente, a entidade é declarada pelo governo brasileiro de utilidade pública internacional, de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde.

*A instituição tem como missão atenuar o sofrimento humano, sem distinção de raça, religião, condição social, gênero e opinião política.

Com Segurança

* O Comércio de Volta Redonda mantém otimismo com vendas de Natal.

* Consumidores anteciparam compras e lojistas também investiram em sistema de delivery para atender quem prefere comprar sem sair de casa.

*Dentro das expectativas do cenário econômico desenhado pela crise gerada com a pandemia da Covid-19, o comércio de Volta Redonda tem se mostrado otimista com o resultado das vendas de Natal nesses primeiros 20 dias de dezembro.

* Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), o faturamento deve fechar com alta de 5% em relação a igual período do ano passado pelo menos 30% a mais em comparação a outros meses do ano, principalmente, porque as lojas ficaram fechadas quase três meses, entre março e julho, somando os dias de proibição por decretos municipais.

Sala Vip

* Alexandrina Thomé desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, vinda de Portugal (mais precisamente de Cascais) onde reside.

* Veio para passar o Natal ao lado da família e rever amigos.

