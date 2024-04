Diário Pet

Toda castração é feita com anestesia geral e ao final dela os animais podem sofrer um pequeno desconforto que será solucionado com a medicação prescrita pelo veterinário.

Este fato aconteceu no Texas (Estados Unidos). Um gato ruivo de nome Simba sempre foi o “rei” da casa, até que um dia seus tutores chegaram com um filhote de labrador, o Thor. Adorável e energético, Thor acabou com a tranquilidade de Simba, que de inicio o rejeitou, mas agora não só cuida dele, como também é seu parceiro nas brincadeiras e falcatruas.

Eu mesmo sou prova disso, porque minhas cachorras quando vou viajar percebem e me seguem por toda casa, como a dizer: me leva contigo!

Mas não são apenas os cães. As vezes há casos, como um que está no Tik Tok, em que um homem conquista o carinho de galinha d’angola, ave difícil de domesticar. A forma usada: o carinho. Este é apenas um dos casos que você pode descobrir nas redes sociais.