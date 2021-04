Matéria publicada em 6 de abril de 2021, 11:27 horas

Valença- Em continuidade ao protocolo de biossegurança recomendado pelos órgãos de Saúde para conter o avanço do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação de Valença (SMEV), criou uma página de internet http://educacaovalenca.com para disponibilizar os Cadernos de Atividades utilizados no ensino remoto 2021. O Caderno 1 foi elaborado pela equipe da SMEV, unificado para toda a rede com o objetivo de fazer uma sondagem inicial. O Caderno 2 foi elaborado pelo professor de cada turma/disciplina e com o objetivo ainda de sondagem e revisão de conteúdo.

A página da SMEV foi criada, inicialmente, com o intuito de facilitar o acesso para os responsáveis que por quaisquer motivos não tenham conseguido acessar a plataforma Classroom e devido ao adiamento da entrega dos Cadernos de Atividades 2, pois estamos num momento crítico da Pandemia em nossa cidade.

A secretaria de educação ressalta que os responsáveis não precisam imprimir os cadernos, pois os mesmos serão entregues assim que as escolas puderem ser reabertas.

De acordo com a Secretária de Educação, Mara Medeiros, o estudo não presencial, neste momento, é reforçado por meio de estratégias pedagógicas a fim de buscar alternativas que assegurem o direito ao ensino-aprendizagem dos estudantes. “Ficam nossos agradecimentos às famílias, que têm papel fundamental neste processo para garantir a manutenção do vínculo aluno – escola, contribuindo para uma rotina básica de estudos em casa”, concluiu Mara.