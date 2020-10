Karen Silva participa de live e show beneficente em Volta Redonda

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 16:04 horas

Volta Redonda – O último fim de semana foi de muito trabalho e música para a semifinalista do The Voice Kids, Karen Silva. Após o término do reality, Karen tem recebido muitos convites para participar de eventos e mostrar sua voz cheia de estilo e personalidade.

No último sábado (24), Karen participou da live “Resenha das Meninas”, realizada na T-Steak, comandada pelas influenciadoras Sarah Monlevade e Gabriela Senna. A jovem esteve ao lado do cantor Victor Yuri, em uma transmissão de mais de duas horas, que arrecadou doações para a Ocupação Dom Waldyr Calheiros, no bairro Belmonte.

No domingo (25), Karen esteve no palco do evento “Domingou com a Criançada”, realizado no restaurante Vitória. A artista relembrou sua passagem pelo The Voice Kids, cantando alguns hits como “Ginga”, da Iza – música que a classificou para as batalhas no time de Carlinhos Brown – e “Menina Solta”, da Giulia Be. A cantora mirim também mostrou suas raízes no samba, interpretando “Você me vira a cabeça”, de Alcione. O evento arrecadou roupas e brinquedos para o Renan-Ser, grupo de ações solidárias que atende aos mais necessitados na cidade.

– Foi um fim de semana muito divertido. Fiquei feliz em poder fazer o que mais amo, que é cantar e ter a oportunidade de ajudar outras pessoas. Que venham os próximos – disse Karen, satisfeita.

A cantora segue estudando e se dedicando em novos projetos musicais e artísticos e em breve, o público contará com novidades.