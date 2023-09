A Amazônia domina a Times Square em Nova York

Na noite de ontem, durante a 78ª Assembleia Geral da ONU, o Banco do Brasil fez história ao levar a Amazônia para o coração de Nova York, iluminando a famosa Times Square com uma mensagem de sustentabilidade e preservação ambiental. O banco aproveitou o cenário global da Assembleia Geral da ONU e a Semana do Clima de Nova York para apresentar sua ambiciosa agenda de sustentabilidade, social e governança.

Com a icônica Times Square como pano de fundo, o Banco do Brasil lançou a campanha “All Amazônia”, como parte de seu compromisso global de conscientização sobre a importância da preservação da Amazônia. Todos os painéis da Times Square foram sincronizados para exibir a mensagem da campanha, destacando a beleza da floresta amazônica e a necessidade premente de sua proteção.

A campanha “All Amazônia” não se limita apenas à Times Square. O banco planeja estender sua mensagem de conscientização para além das luzes de Nova York. O filme da campanha também será veiculado em canais de TV aberta, TV paga, mídia exterior e plataformas de mídia digital, garantindo que sua mensagem alcance um público global.

O Presidente do Banco do Brasil, em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, enfatizou a importância do setor bancário em liderar esforços em prol da sustentabilidade. Ele declarou: “A Amazônia é um patrimônio global e todos nós compartilhamos a responsabilidade de protegê-la. O Banco do Brasil está comprometido em desempenhar um papel ativo na preservação deste tesouro natural, e esta campanha é apenas o começo”.

A campanha “All Amazônia” não apenas destaca a necessidade de proteger a maior floresta tropical do mundo, mas também reforça o compromisso do Banco do Brasil com os princípios ASG. Essa iniciativa visa não apenas promover a preservação ambiental, mas também abraçar práticas de governança responsável e contribuir para o desenvolvimento social.

Com essa ação ousada na Times Square, o Banco do Brasil demonstrou que os setores financeiro e ambiental podem se unir em uma busca pelo bem comum, destacando a importância da sustentabilidade em todos os níveis da sociedade.

Por Silas Avila Jr

Editor Internacional do Diário do Vale

Jornalista correspondente na Organização das Nações Unidas em Nova Iorque