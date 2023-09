Homens são presos em BM transportando aves em extinção

Barra Mansa – Agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) e da 3ª CTRv prenderam dois homens que viajavam com duas araras azuis, no banco de trás do carro, na tarde desta quarta-feira (20), no KM-72, da RJ-155, em Barra Mansa. As aves, que estavam dentro de caixas de papelão seriam levada para Angra dos Reis. Os homens foram encaminhados para 90ª Delegacia e Policia e as araras para o Zoológico de Volta Redonda.

Durante abordagem, os policias encontraram duas caixas no banco de trás do carro. Ao revista-las, encontraram duas araras azuis, da espécie Canindé, em extinção, que de acordo com o condutor do veículo, seria levado para Angra. Com isso, os homens foram encaminhados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Já no Zoológico, as araras foram atendidos por um médico veterinário, que atestou que os animais são Araras Azuis da espécie Arara Canindé (Ara Araruna) em extinção, de sexo indefinido, com aspecto físico de privação de alimento, escore corporal baixo e papo vazio em ambos os animais, aparentemente saudáveis com condições de seguir viagem para transferência até a Unidade do Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA (CETAS) no município de Seropédica.