Barra Mansa segue com vacinação contra Influenza e Covid-19

Matéria publicada em 19 de julho de 2022, 22:07 horas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de vacinação contra Influenza e Covid-19. Poderão tomar o imunizante contra gripe crianças a partir de seis meses de idade. Quanto à aplicação da dose contra o coronavírus, pessoas a partir dos cinco anos de idade poderão ser imunizadas e a quarta dose está liberada para quem tiver 40 anos ou mais.

As doses contra gripe serão aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade. Já as doses contra Covid-19 são administradas em dias e locais específicos; doses pediátricas, destinadas a crianças a partir de cinco anos de idade ou imunossuprimidas, estão disponíveis nas seguintes unidades: Amparo (quarta-feira), Clínica da Família (quarta-feira), Floriano (terça-feira), Nove de Abril (quarta-feira), Paraíso de Cima (quarta e quinta-feira), Rialto (terça-feira), Roselândia, Santa Lúcia (terça e sexta-feira), Santa Rita de Cássia (quinta-feira), São Luiz, Siderlândia (segunda-feira), UBS Centro, UBS Colônia (segundas e quartas-feiras), Vale do Paraíba (quinta-feira), Vila Coringa I (terça-feira), Vila Elmira, Vila Independência (quarta-feira), Vila Maria (quinta-feira) e Vila Principal (sexta-feira).

Para a imunização, é necessária a apresentação do cartão de vacina, RG e CPF, comprovante de residência atualizado ou a declaração do posto de saúde. Já para receber a quarta dose é imprescindível também a apresentação do comprovante das outras doses. As vacinações contra Covid-19 acontecem das 9h às 16h nos postos de saúde dos bairros e das 9h às 20h na Unidade de Saúde do Ano Bom.