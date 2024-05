Volta Redonda perde Roberto Guião, aos 85 anos

Mas sua paixão não se limitava ao mundo corporativo. Roberto foi um grande pesquisador das fazendas antigas do Estado do Rio de Janeiro, tema sobre o qual escreveu sete livros, deixando um legado importante para a história e cultura da região.

Volta Redonda – Faleceu neste domingo (5), em Volta Redonda, Roberto Guião de Souza Lima, aos 85 anos. Aposentado da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), onde construiu uma sólida carreira profissional, Roberto ocupava, ao se aposentar, o cargo de Gerente Geral de Contabilidade na empresa. As informações são do jornal Folha do Aço.