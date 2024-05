Setores de vestuário, calçados e acessórios devem liderar vendas no Dia das Mães

País – Os setores de vestuário, calçados e acessórios devem liderar as vendas no Dia das Mães, com uma previsão de faturamento de R$ 5,10 bilhões este ano. O valor corresponde a um crescimento de 2,1% em relação a 2023. Outros setores que também devem registrar vendas significativas incluem farmácias, perfumarias e lojas de cosméticos (R$ 2,64 bilhões), móveis e eletrodomésticos (R$ 1,83 bilhão) e utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 1,63 bilhão). A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

No total, de acordo com a pesquisa, o comércio varejista voltado para o Dia das Mães deverá alcançar R$ 13,23 bilhões este ano. Se confirmada, essa previsão representará um aumento de 3,5% em comparação ao valor movimentado no ano passado.

Yashilla Vaz, estudante de direito de 20 anos e moradora de Uberlândia (MG), conta que procura dar para a mãe dela joias, como relógios por exemplo; sapatos e pijamas. Ela diz que não sentiu tanta diferença nos preços com relação ao ano passado.

“Dá pra encontrar preços acessíveis, dependendo do que deseja dar e, obviamente, tem uma diferença em relação ao ano passado, eu acredito que deu uma aumentada, mas não foi tanto assim, de no máximo 10%, que foi o que eu analisei este ano”, conta.

Volume de vendas e contratação

O otimismo para o Dia das Mães deste ano decorre da melhoria das condições de consumo. Após atingir um pico de 59,87% ao ano em maio de 2023, a taxa média de juros para operações com recursos livres para pessoas jurídicas começou a cair, chegando a 52,46% ao ano, em fevereiro, o menor nível desde junho de 2022 (51,51% ao ano), de acordo com dados do Banco Central.

Há expectativa de aumento real nas vendas e, com isso, a contratação esperada é de 25,9 mil trabalhadores temporários para atender à demanda sazonal neste ano, superando as 23,79 mil vagas do ano passado. O salário médio de admissão deve ser de R$ 1.794, um aumento de 7,1% em comparação com a mesma data de 2023. De acordo com a CNC, cerca de 6,8 mil dessas vagas temporárias devem se tornar efetivas após o Dia das Mães.

Outros cenários

Guidi Nunes, economista da Cooperativa Brasileira de Serviços Empresariais (CBRASE), avalia que houve estabilidade nos resultados desde 2021. O ano de melhor venda foi no Dia das Mães de 2014, com R$ 14,4 bilhões e o de menor venda foi o de 2020, com R$ 8,20 bilhões decorrente da pandemia.

“Na medida em que a população vem conseguindo pagar suas contas, reduzir suas dívidas e ter perspectivas de permanecer mais tempo empregada diante de eventual queda na taxa de juros, este cenário vai favorecer a melhoria nas vendas, tendo o crédito como alternativa, principalmente para a compra de bens duráveis”, comenta.

De acordo com dados do Banco Central, no início do ano, o comprometimento médio da renda dos brasileiros com dívidas caiu para menos de 24%. A inadimplência também segue essa tendência, ficando em 5,5% do crédito para pessoas físicas em fevereiro, o menor índice desde julho de 2022. Outros fatores favoráveis incluem a taxa de desemprego, que está no menor patamar em uma década, e a desaceleração da inflação, que subiu apenas 1,4% no primeiro trimestre, o menor valor para esse período nos últimos quatro anos. Com, informações do Brasil 61