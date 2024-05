Vasco perde para o Athletico Paranaense após expulsão infantil de Hugo Moura

Paraná – O Vasco da Gama visitou o Athletico Paranaense pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (5), na Ligga Arena. O Cruzmaltino foi superado pelo placar de 1 a 0. O gol do Athletico foi marcado por Erick, aos 25 minutos – momento em que já estava em superioridade numérica. Hugo Moura, volante do Vasco e ex-Furacão, foi expulso aos 15 minutos por puxão na entrada da área em Zapelli, que só tinha Léo Jardim à frente. Com o resultado, o Athletico-PR assume a liderança provisória do Brasileirão, enquanto o Vasco amarga a quarta derrota consecutiva no torneio.

O Gigante da Colina volta ao Rio de Janeiro para iniciar a semana de treinamentos no CT Moacyr Barbosa, já que no domingo (12), às 11h, o adversário será o Vitória, em São Januário.

O JOGO:

Athletico Paranaense 1×0 VASCO DA GAMA – Ligga Arena – 05/05/2024 às 16h

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (FIFA/BA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN)

AVAR: André da Silva Bittencourt (RS)

AVAR 2: Matheus Delgado Candancan (SP)

Athletico Paranaense: Bento; Léo Godoy (Madson), Kaique Rocha, Mateo Gamarra, Esquível; Fernandinho, Erick, Zapelli (Alex Santana); Cuello (Nikão), Canobbio (Julimar) e Pablo (Mastriani). Técnico: Cuca.

VASCO DA GAMA: Léo Jardim; Paulo Henrique (Clayton), Maicon, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza), Galdames; Rossi (João Victor), David (Adson) e Vegetti (Erick Marcus). Técnico: Rafael Paiva.

Cartão amarelo: Fernandinho (CAP)

Cartão vermelho: Hugo Moura (VAS)

Gol: Erick (CAP)

Foto: Matheus Lima / Vasco da Gama

Zagueiro Maicon falhou e deu condição a Esquível, que deu assistência ao gol de Erick