Evento na Nova UBM promove reflexão sobre os 136 anos da Abolição da Escravatura

Barra Mansa – A Nova UBM promove neste mês um evento especial intitulado ‘13 de maio, Abolição Inacabada’, que tem como propósito marcar os 136 anos desde a assinatura da Lei Áurea com reflexões e celebrações. O evento visa não apenas revisitar o passado histórico, mas também analisar o contexto atual e o futuro das lutas contra o racismo e pela igualdade racial no Brasil.

A abertura do evento acontece na segunda-feira (13), às 19h, com a apresentação ‘Nossa Raízes’, com o grupo ‘Tambores de Aço’, da Fundação CSN. Em seguida, às 19h40, o público terá a oportunidade de assistir à palestra ‘Abolição e o Negro 136 anos depois’, ministrada pelo jornalista, cartunista e escritor Maurício Pestana.

Já na terça-feira (14), a partir das 10h, será aberta a exposição ‘Compreendendo o racismo brasileiro por meio da obra de Maurício Pestana’, oferecendo uma visão mais aprofundada sobre a questão racial no país.

De acordo com o reitor da Nova UBM, Bruno Lemos, o evento é uma convocação para todos que desejam participar de uma reflexão coletiva, aprender e fortalecer a luta por uma sociedade mais justa e igualitária para todos os cidadãos.

“É fundamental recordarmos datas emblemáticas como o 13 de Maio para analisar criticamente o panorama atual do combate ao racismo em nossa sociedade. A Nova UBM orgulha-se de ser uma instituição parceira nessa batalha pela igualdade racial, comprometendo-se não só com a reflexão acadêmica, mas também com ações concretas de combate à discriminação”, avalia.

Inscrições

O evento acontece na Biblioteca da Nova UBM, na Rua Vereador Pinho de Carvalho, 267 – Centro, Barra Mansa. Para confirmar a presença, os interessados podem acessar o link do evento em www.ubm.br.

Quem é Maurício Pestana?

Maurício Pestana é um escritor cujo trabalho se destaca pela abordagem profunda e sensível das questões raciais e sociais no Brasil. Nascido em uma família de origem afro-brasileira, Pestana traz em sua obra uma perspectiva única e autêntica sobre a experiência negra no país.

Seus livros exploram temas como a história da escravidão, a luta pela igualdade racial, e a cultura afro-brasileira. Presidente do Fórum Brasil Diverso, Pestana escreve a coluna Diversidade Corporativa na IstoÉ Dinheiro. Há quase quarenta anos atua na área de inclusão e diversidade.

Autor de dezenas de livros, sua extensa obra se destaca pela luta por equidade racial e de gênero no Brasil, feito que lhe concedeu reconhecimento internacional. Atualmente é CEO do Grupo RAÇA Brasil, vice-presidente da ActionAid Brasil, e analista para áreas de diversidade, inclusão e questões sociais do jornal da CNN Brasil.