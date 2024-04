Suspeito de atear fogo em ônibus é preso em BM

Barra Mansa – Agentes da 90ª DP, com apoio de policiais da 2ª Companhia da Polícia Militar de Barra Mansa, prenderam durante uma operação conjunta, na manhã desta terça-feira (30), o principal suspeito de ter ateado fogo a um ônibus da Viação Triecon, em março deste ano.

O suspeito chegou a ser preso uma semana depois do incêndio, mas pelo crime associação ao tráfico, sendo liberado uma semana depois.

Hoje, ele está sendo preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo juiz Raphael Barilli, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra Mansa.

Investigações comandadas pelo delegado Rodolfo Atala apontaram que o suspeito teria ido a um posto de gasolina no momento em que outros envolvidos no caso foram atingidos por disparos próximo à Rua Eduardo Junqueira, na noite de 13 de março.

Imagens da câmera do posto de gasolina mostram o homem comprando um galão de 20 litros de combustível. Alguns minutos depois, o ônibus estava incendiado. A Polícia Civil teve acesso às imagens que levaram à prisão do homem.

Relembre o caso

No dia 13 de março, um ônibus foi incendiado no bairro Estamparia logo depois de um suspeito ser baleado na cabeça e outro ser preso.

Agentes da 2ª Cia de Polícia Militar estavam em patrulhamento quando perceberam um carro saindo de uma área dominada pelo tráfico. De acordo com os policiais, os ocupantes aparentavam estar nervosos com a presença da viatura e, por isso, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. O carro empreendeu fuga por cerca de 1,5 km em direção à Rua Eduardo Junqueira, onde o passageiro abaixou o vidro da sua porta, mostrando que empunhava uma arma. Diante da situação, foram feitos disparos na direção do banco do carona do veículo, que parou somente cerca de 200 metros à frente.

Após a parada, o motorista, de 31 anos, desembarcou e notou-se que ele usava tornozeleira eletrônica. Ele se jogou no chão e apontou para outro ocupante do carro, um jovem de 20 anos, que havia sido atingido. O socorro foi acionado e ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. No carro, a PM encontrou uma pistola Glock 9mm, munição e dois celulares.