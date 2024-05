Prefeitura investiga derramamento de óleo em ruas do Centro de Barra Mansa

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa está investigando a autoria de um derramamento de óleo que ocorreu em diversas ruas da região central da cidade, nesta quinta-feira (8). O material oleoso está provocando acidentes com motos e ciclistas. Quem utiliza as vias centrais do município deve redobrar a atenção.

A Secretaria de Ordem Pública já está apurando e analisando as câmeras da cidade para encontrar o autor do derramamento do material. Em vídeos enviados para o DIÁRIO DO VALE, é possível ver as manchas de óleo na Ponte dos Arcos, que liga o Centro ao Ano Bom e na Beira Rio.

Agentes da Prefeitura já estão jogando materiais como serragem e areia nos locais afetados, visando a minimizar a ocorrência de acidentes.