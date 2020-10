Jovem perde braço ao ser atingida por trem no Centro de Barra Mansa

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 18:24 horas

Barra Mansa – Uma jovem perdeu um braço ao ser atingida por um trem, no Centro de Barra Mansa. As primeiras informações dão conta de que ela estaria acompanhada por uma amiga. As circunstâncias do ocorrido ainda não são conhecidas. A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros e levada para a Santa Casa. Há informações de que a jovem teria tentado suicídio e sua acompanhante tentou impedi-la. A moça que acompanhava a vítima entrou em estado de choque e também precisou de atendimento médico.