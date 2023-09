Lula e Zelensky se reúnem em Nova York

Por Silas Ávila Jr.

Em um encontro esperado e carregado de expectativas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniram na tarde desta quarta-feira (20/9) em Nova York. Esta reunião presencial marca o primeiro encontro entre os dois líderes desde o início da guerra na Ucrânia, que teve início em fevereiro de 2022.

O líder ucraniano, Zelensky, chegou ao hotel onde Lula está hospedado por volta das 16h15 (17h15 em Brasília), acompanhado do chanceler ucraniano, Dmytro Kuleba, para uma reunião a portas fechadas com o presidente brasileiro. Acompanhando o mandatário brasileiro estavam o chanceler Mauro Vieira, o assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, Celso Amorim, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Apesar da urgência em buscar soluções para o conflito, Lula e Zelensky mantêm diferenças significativas em relação ao caminho para a resolução da guerra que a Rússia impôs à Ucrânia. Declarações anteriores de Lula geraram desconforto em Kiev, como sua afirmação de que “quando um não quer, dois não brigam”, e suas acusações às nações ocidentais que auxiliam a Ucrânia, sugerindo que essas nações podem estar contribuindo para a prolongação do conflito.

Desde que assumiu o governo, Lula tem mantido a postura tradicional do Brasil de neutralidade em meio à guerra. Embora ele tenha condenado a invasão da Ucrânia, tem evitado críticas mais contundentes à Rússia, negando até mesmo a venda de equipamentos militares para os ucranianos e não endossando sanções econômicas contra a Rússia.

Do ponto de vista de Zelensky, Lula poderia fazer mais para buscar o fim do conflito. Em maio, o presidente ucraniano tentou estabelecer um encontro presencial com Lula no Japão, durante a cúpula de chefes de Estado do G7, mas o governo brasileiro demorou a responder e, quando tentou confirmar, Zelensky alegou que não tinha mais disponibilidade em sua agenda.

Os momentos mais tensos da relação entre os dois presidentes ocorreram em maio, quando Lula afirmou que Zelensky e Putin compartilhavam a mesma culpa pela guerra, e em agosto, quando o ucraniano afirmou que o brasileiro não compreendia o mundo e repetia o discurso de Putin.

Nessa terça-feira (19/9), Zelensky não aplaudiu o discurso de Lula na 78ª Assembleia Geral da ONU, o que evidenciou as divergências entre os dois líderes. Durante seu pronunciamento, Lula destacou que a guerra no Leste Europeu evidenciava a “incapacidade” dos países-membros da ONU em manter as diretrizes do organismo multilateral.

Sobre o encontro em Nova York, Lula afirmou que não tinha grandes expectativas e que estava disposto a discutir o que Zelensky desejasse. Segundo o líder brasileiro, a Ucrânia foi quem solicitou o encontro durante sua viagem aos Estados Unidos.

A reunião entre Lula e Zelensky representa um passo importante na busca por soluções para o conflito na Ucrânia, mas as divergências persistentes entre os dois líderes mostram o desafio que é alcançar um consenso efetivo. O mundo aguarda ansiosamente os resultados dessas discussões cruciais.

Silas Avila Jr

Editor Internacional do Diário do Vale

Jornalista correspondente na Organização das Nações Unidas em Nova Iorque