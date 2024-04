INSS alerta sobre golpe da ‘Prova de vida’

Nacional – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um comunicado nesta semana informando sobre um novo golpe em que pessoas com crachás falsos se passam por servidores do órgão para fazer ‘prova de vida presencial’, indo até a casa do segurado e solicitando dados e foto.

O INSS recomenda não fornecer nenhum dado ou informação e ligar para a polícia através do 190 caso perceba alguma movimentação desse tipo.

O alerta se iniciou após a divulgação de imagens de falsos servidores em ação, aplicando o golpe, o INSS reconheceu o golpe e encaminhou à Procuradoria Federal Especializada, que enviará à Polícia Federal para que seja feita a identificação dos falsários e para investigar como eles tiveram acesso aos dados dos beneficiários.

Prova de vida

A prova de vida é a comprovação de que o segurado permanece vivo e apto a receber o benefício. Ela é realizada para evitar fraudes e pagamentos indevidos e é feita preferencialmente por meio digital, pelo aplicativo Meu INSS.