Mãe de coração, mãe com amor

Sul Fluminense – Você já ouviu falar em “filhos adotivos”, certo? Mas já ouviu falar no termo “adoção necessária”? Este é um termo genérico, que se usa para designar adoções de crianças e adolescentes, cujos perfis estão entre os menos procurados para essa finalidade pelos pretendentes; são crianças ou adolescentes que têm menos chances de serem adotados. Não é difícil ouvir o discurso de falta de esperança da parte deles. E com toda razão, afinal, querem reconstruir suas vidas de maneira diferente, com uma família que possa lhes dar amor.

Aline Reis: Uma Mãe de Coração

“Eu sou mãe de coração, mãe de dois adolescentes que estão conosco desde dezembro/2022. Ser mãe de adoção necessária, também conhecida como adoção tardia, é uma experiência única e emocionante: o amor transcende qualquer barreira de idade. Ser mãe de adolescentes, ou melhor, ser mãe de coração, é uma experiência única e enriquecedora. Eles chegam para preencher um vazio no coração e isso é algo que só quem vive pode entender. Ser mãe de coração, acolhendo e amando esses jovens como se fossem seus filhos biológicos é um privilégio sem igual.”

Cada conquista deles nos enche de orgulho e gratidão, é uma sensação de que vamos seguindo no caminho certo, porque sabemos que criar e educar filhos não é como uma receita de bolo. Tantos filhos você tiver, quantos modos de educar você terá, porque cada um é de um jeito, traz uma personalidade e você só quer que eles sejam felizes, encaminhados na vida, que se deparem com oportunidades que dificilmente teriam em suas vidas e que possam aproveitá-las da melhor forma. Ser mãe de adoção tardia é abraçar a oportunidade de transformar vidas e construir laços verdadeiros.

Desafios e recompensas da maternidade adotiva

Ser mãe, nessa condição, é ter a certeza dos desafios e recompensas inigualáveis, assim como acontece com o fato de ser mãe biológica, que só quem vive essa jornada pode compreendê-la verdadeiramente. A jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa de ver esses jovens crescerem e se desenvolverem é indescritível. Ser mãe de adoção tardia é um verdadeiro ato de amor e coragem, que transforma vidas e ensina lições valiosas. Afinal, o amor não tem idade. Ser mãe de coração é uma jornada que transcende as convenções tradicionais da maternidade. Quando decidimos abrir nossos lares e corações para crianças que, muitas vezes, foram negligenciadas, estamos também abraçando a oportunidade de fazer a diferença de uma maneira profunda e significativa.

Aprendizados ao longo da jornada

Ao longo desse processo, aprendi que ser mãe vai além dos laços de sangue. É sobre estar presente nos momentos difíceis e nos triunfos, é sobre oferecer um porto seguro em meio às tempestades da vida. Os desafios podem ser únicos, mas as recompensas são imensuráveis. Ver meus filhos crescerem e florescerem diante dos meus olhos é uma alegria que não pode ser descrita em palavras. Educar adolescentes que tiveram trajetórias complexas requer uma dose extra de paciência e compreensão. Cada dia traz novos aprendizados, novas oportunidades de fortalecer os laços familiares e construir memórias duradouras.

Uma vocação de amor e dedicação

Nessa jornada, descobri que ser mãe não é apenas um título, mas sim uma vocação de amor e dedicação. E mesmo nos dias desafiadores, quando as incertezas pairam no ar, o amor que nutrimos por nossos filhos nos guia e fortalece. A maternidade adotiva é um testemunho vivo de que o amor verdadeiro não conhece limites de idade ou origem, mas apenas o desejo sincero de fazer a diferença na vida de alguém. Ser mãe de coração é uma jornada que transcende as convenções tradicionais da maternidade, uma jornada repleta de desafios, aprendizados e, acima de tudo, amor incondicional.

Aline Reis é formada em Letras, Mestra em Literatura Brasileira e Doutoranda em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Professora há 19 anos na Educação Básica e, também, professora universitária. Passa os dias estudando como uma lifelong learner incansável; sempre em busca do conhecimento sobre as coisas do mundo, especialmente se envolvem a Educação.