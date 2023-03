Munir Neto pede investimentos para o esporte no Sul Fluminense - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 19:56 horas

Deputado estadual quer incentivar promoção de saúde e inclusão social através de atividades esportivas

Sul Fluminense – O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu na manhã desta quarta-feira (29), com o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani. O objetivo foi buscar investimento para desenvolvimento no esporte do Sul Fluminense.

De acordo com Munir, o governador Cláudio Castro tem investido muito no interior e o setor esportivo tem muito a acrescentar no desenvolvimento das cidades. Neste ponto, o deputado destacou o esporte como importante fator de inclusão social e também de promoção da saúde.

“O Esporte bem trabalhado junto aos nossos cidadãos pode ser uma ferramenta muito importante para inclusão social, fomento da saúde para todas as idades. Acredito que, principalmente, para gente poder ocupar o tempo de nossas crianças, adolescentes e jovens com atividades saudáveis”, afirmou.

Munir informou ainda que em breve o Governo do Estado vai retomar projetos esportivos nas cidades. “O secretário nos informou que vai enviar os núcleos esportivos para os municípios do Sul Fluminense. Estaremos acompanhando para que os projetos aconteçam e contemplem a maior quantidade de pessoas possíveis”, destacou.

O encontro contou com a presença de Rose Vilela e Daniel Ferreira, representando a secretaria municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda e do ex-jogador do Fluminense e assessor especial do deputado na Alerj, Deley Oliveira.

Olimpede e festival de dança de Volta Redonda

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, apresentou alguns programas esportivos existentes em Volta Redonda e solicitou apoio do secretário em dois grandes eventos esportivos que o município realiza.

“Volta Redonda executa muitos programas esportivos. Mas tem dois que são muito especiais para o nosso governo: A Olimpede (Olimpíadas para as Pessoas com Deficiência) e o Festival de Dança. É muito importante contar com o apoio do governo do estado para ampliarmos nossas ações. Quanto mais pessoas estivermos contemplando, melhor! A gente acredita que o esporte social é uma missão da prefeitura e da SMEL”, enfatizou a secretária.

Com o apoio do governo do estado, Munir acredita que consegue ampliar a participação de outros municípios na Olimpede e no Festival de Dança.

“A parceria com o governo é muito importante para que consigamos ampliar ações como essas. O Rafael Picciani irá a Volta Redonda no próximo dia 10, para conversar com o prefeito Neto e conhecer toda a nossa estrutura. Eu tenho certeza que conseguiremos muitas coisas boas para o Sul Fluminense”, concluiu o parlamentar.