Educação Física do UniFOA conquista nota máxima no MEC e é a 3ª melhor do Brasil - Diário do Vale

Educação Física do UniFOA conquista nota máxima no MEC e é a 3ª melhor do Brasil

Matéria publicada em 29 de março de 2023, 19:36 horas

Volta Redonda – A Licenciatura em Educação Física do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) conquistou nota 5 – a máxima – no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do Ministério da Educação (MEC). Esse resultado, divulgado na quarta-feira (28) pelo MEC, faz do curso o terceiro melhor em todo o Brasil, entre públicas e privadas, e a melhor do estado do Rio de Janeiro. Além disso, essa é a décima vez consecutiva que o UniFOA se mantém com nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC).

– Essa é uma grande conquista. Esse resultado é reflexo de um trabalho diário na nossa instituição, do trabalho desenvolvido pelos docentes em sala de aula e dos projetos que fomentamos, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica (RP). Estamos muito felizes – destaca a reitora do UniFOA, Ivanete Oliveira.

Essa avaliação de cursos de graduação de todo o país considera um conjunto de itens: o desempenho do estudante no Enade 2021 (prova feita no início e no fim do curso); a titulação dos professores (se são mestres e doutores, por exemplo, e se trabalham em regime de dedicação exclusiva); e a percepção dos estudantes sobre o próprio curso.

Há ainda um fator determinante que reflete nesse resultado: o Índice de Diferença de Desempenho (IDD), que representa a evolução do aluno de quando ele ingressa na Instituição de Ensino Superior até a conclusão da graduação.

Esse indicador de qualidade busca mensurar o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos no Enade e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como medida proxy (aproximação) das suas características de desenvolvimento ao ingressarem no curso de graduação avaliado.

As notas de avaliação do MEC variam de 1 a 5, sendo:

1 e 2: insatisfatórios, sujeitos a medidas de regulação e supervisão do MEC;

3: regulares;

4 e 5: satisfatórios.

Esses índices são importantes para o Ministério da Educação fiscalizar a qualidade dos cursos e ter dados para formular programas nacionais de educação.