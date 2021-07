Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 08:17 horas

Valença- Com a finalidade de estar preparado para a volta das atividades para o grupo da Melhor Idade, o Centro Municipal de Referência da Melhor Idade da Prefeitura de Valença passou por uma grande reforma interna.

De acordo com o Secretário de Esportes, Rômulo Milagres, foi realizada a reforma do telhado, com trocas das calhas e reposição de telhas novas no local das quebradas, eliminando as goteiras. Também foi realizada a pintura e limpeza geral da parte interna, e de acordo com o Decreto Municipal em prevenção ao contágio do Coronavírus, foram fixadas as marcações de distanciamento no piso do salão de atividades, para garantir a segurança de todos durante as aulas de ginástica.

A Prefeitura de Valença vem realizando a reforma de vários espaços públicos com a possível possibilidade do retorno das ações presenciais, de acordo com o avanço da vacinação na cidade.