UniFOA repudia ato de estupro cometido por ex aluno

Matéria publicada em 11 de julho de 2022, 19:57 horas

Volta Redonda/Rio – A UniFOA emitiu nesta segunda-feira uma nota de repúdio contra um ex-aluno, acusado de estupro.

O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante por estupro na madrugada desta segunda-feira, dia 11, em São João Meriti, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de abusar de uma paciente durante uma cesárea no Hospital da Mulher, no município da Baixada Fluminense.

Enfermeiras da unidade de saúde registraram o momento colocando um celular escondido na sala de parto após a equipe do hospital desconfiar do comportamento do médico, entre outros motivos, pela quantidade de sedativo que ele aplicava nas pacientes.

Na terceira cesárea realizada domingo, dia 10, a equipe do hospital inclusive trocou a sala de parto para conseguir registrar o crime e entregou o material para as autoridades, que realizaram a prisão do médico. Bezerra foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão.

Veja a nota na íntegra

“O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA tem como missão promover a formação humana, científico-tecnológica e profissional, fundamentada na ética e norteada pela responsabilidade social.

O UniFOA, ao longo dos seus 54 anos de existência, vem formando profissionais para que exerçam suas profissões com responsabilidade, ética e respeito. Valores perpetuados e inegociáveis que norteiam as atitudes, comportamentos e resultados nas relações institucionais e humanas.

REPUDIAMOS veementemente a prática exercida por qualquer uma das pessoas que tenham feito ou façam parte do corpo social desta Instituição de Ensino, de qualquer ato que configure crime, a ser devidamente apurado e punido, de acordo com a legislação em vigor.

Lamentamos profundamente a notícia do crime de estupro praticado contra uma grávida, durante a realização de uma cesariana no Hospital em São João de Meriti – RJ. E esperamos que todas as medidas cabíveis sejam tomadas pelas autoridades competentes e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro – CREMERJ”.