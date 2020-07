A coluna continua prestando homenagem ao ícone Martha Rocha.

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 06:30 horas

Túnel do Tempo

*O químico sueco Alfred Nobel faz a primeira demonstração da dinamite (1867).

*Festa nacional francesa para celebrar a tomada da Bastilha (1880).

*Inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1909).

*O partido nazista da Alemanha fecha as agremiações de oposição e começa a perseguição aos comunistas (1933).

*A CBS, rede americana de TV, transmite o primeiro programa esportivo em cores: uma corrida de cavalos (1951).

*O rei Faisal II, do Iraque, e sua família são executados por militares em Bagdá, cinco meses depois de assumir o trono (1958).

*O satélite americano Mariner 4 é o primeiro a mandar para a Terra fotografias do planeta Marte (1965).

*Primeiro concerto ao vivo de Jean Michel Jarre e o primeiro a entrar para o Guiness Book por maior plateia sendo realizado em Place de la Concorde em Paris onde interpretou temas de Oxygene e Equinoxe, seus primeiros álbuns de sucesso mundial (1979).

Sexo

na Cabeça

*Não é segredo que muitos homens adormecem logo após o sexo.

*E, para suas parceiras, o zumbido alto do ronco depois de um encontro apaixonado acaba com o humor.

*Mas, agora os cientistas podem dar aos homens a desculpa perfeita para eles se sentirem sonolentos: não é culpa deles. As informações são do Daily Mail.

*Uma pesquisa que envolveu a digitalização dos cérebros de homens durante e após o orgasmo descobriu que o córtex cerebral – que desempenha um papel vital na consciência de atenção, e sensibilização perceptual – se desliga quase que imediatamente após o orgasmo.

*Serge Stoleru, cientista francês, disse que a pesquisa oferece os primeiros sinais do que acontece no cérebro masculino durante o sexo. *Ele disse ao Sunday Times que para as mulheres acontece diferente.

*”Elas não parecem ter um período refratário tão forte e por isso se perguntam por que o parceiro pensa imediatamente em descansar”, disse.

*O estudo também mostrou que o cérebro desliga quase todo o desejo sexual após o orgasmo.

*Os homens passam a ter os seus cérebros inundados com substâncias químicas de indução do sono, como a serotonina.

*Em 2005, pesquisadores descobriram que a corrida de sangue depois do clímax esgota os músculos de energia produtora de glicogênio. *Como os homens geralmente têm maior densidade de massa muscular do que mulheres, ficam mais cansados depois do sexo.

*Dr. Neil Stanley, diretor da University of Surrey, disse que os homens não são os únicos culpados.

*”Os seres humanos são os únicos animais em que o sono e o sexo estão ligados e, por isso, há razões científicas do motivo pelo qual os homens se sentem cansados após o sexo”.

*A pesquisa mostrou que a maioria dos homens se sentem mais relaxados logo após o ato.

*No estudo, 80% dos homens disseram que se sentiam capazes de divagar sem problemas depois do sexo, em comparação com apenas 46% das mulheres.

Sala

Vip

*Hoje: Dia do Doente, Festa nacional francesa, comemorando a queda da Bastilha, Dia Mundial da Liberdade de Expressão.

*Logo mais, às 20h30, acontece a live com o Dr. Jailson Vieira (Personal Nutri), o tema principal será “Ganho de peso em época de quarentena”.

*Apresentação da jornalista Angélica Leal, com oferecimento do jornal DIÁRIO DO VALE.

*Dine Annechino e Nilson Braga, ainda continuam recebendo muitas mensagens.

*Ontem eles completaram 29 anos de felicíssimo casamento.

*Não fosse a pandemia teriam feito uma grande festa para comemorar.

*A advogada Helena Vieira, trocou de idade ontem, e continua recebendo inúmeras homenagens.

*Aniversariantes do dia: Luana Lacerda; Selma Conrado; Luciana Cristina Cunha; Darlly Cardoso; Isabela Maria; Cezar Carvalho.

*A coluna continua prestando homenagem ao ícone Martha Rocha.