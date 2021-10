A coluna continua publicando mais algumas fotos da concorrida noite de lançamento da Chapa 1 da OAB-VR.

Matéria publicada em 27 de outubro de 2021, 06:20 horas

Túnel

Do Tempo

*Inauguração do metrô em New York (1904).

*Inaugurado o bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, único totalmente transparente (1912).

*Primeira utilização da radioterapia num paciente através de uma bomba de cobalto (1951).

*Criado o município de Aftonso Bezerra (1953).

*Presidente Castello Branco decreta o AI-2: estabelecimento de eleições indiretas e cassação dos partidos políticos são suas principais medidas (1965).

*Usina Hidrelétrica de Itaipu: águas chegam às comportas do vertedouro (1982).

*Askar Akayev é eleito presidente do Quirguistão (1991).

*Holambra é reconhecida como município (1991).

*Lula é eleito presidente do Brasil no dia de seu aniversário (2002).

*Eclipse lunar total pôde ser avistado nas Américas, Europa, África e Ásia Central (2004).

*Morre Néstor Kirchner, ex-presidente argentino (2010).

Zig – Zag

*O UniFOA recebeu ainda mais estrelas que na versão 2020 do Guia, cuja avaliação é realizada por coordenadores e professores do ensino superior brasileiro que se cadastraram para atuar como voluntários.

*Eles dão as notas aos cursos de suas próprias áreas de formação e de instituições que estejam prioritariamente localizadas na mesma região do país na qual prestam serviços.

*A avaliação é um desafio para os profissionais, que são convidados a dar três notas de 01 a 05 para cada curso, baseados pelos seguintes critérios: Qualidade do projeto pedagógico; do corpo docente e da qualidade da infraestrutura

*A Magnífica Reitora do UniFOA, professora Úrsula Fraga diz que os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de graduação estão em consonância com a realidade do mercado de trabalho.

*Além disso ela reforça a importância de conteúdos e laboratórios atualizados.

*“Durante todo o ano a instituição, por meio do corpo docente realiza debates para a estruturação e atualização constante dos cursos.

*Um outro ponto importante é a inovação de nossos laboratórios.

*Vale lembrar que desde 2019 estamos investindo em tecnologia para o ensino presencial e híbrido”.

*O Presidente da FOA, Eduardo Prado, por sua vez, afirma que a mantenedora vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos projetos e recursos que propiciam ao estudante a melhor experiência teórica e prática: “é gratificante observar o resultado, o planejamento e o investimento gerando frutos.

*Agradeço aos professores, coordenadores, funcionários técnico-administrativos e aos estudantes, que eu chamo de família UniFOA pelo empenho que demonstraram desde o início do processo, nos ajudando a chegar neste número expressivo”.

*As 77 estrelas envolvem 19 cursos de graduação.

Sala

Vip

*A empresária Elaine Chokyu e um grupo de amigas da cidade, estão fazendo um tour pela Europa.

*Iniciaram em Paris. Da ‘cidade luz’, onde tiveram a oportunidade de reverem inúmeros espaços culturais voaram para a Bélgica.

*Ontem elas estavam visitando Bruxelas.

