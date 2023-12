Coluna Fábio Soares

BONJOUR

Um bom dia com muito glamour para meus queridos leitores!

BADALO

O programa Peladeiros na Rádio Real FM, localizada no Shopping Patiomix, em Redende, comemorou 3 anos de sucesso, com um happy hour diferenciado, recebendo convidados ilustres, com muita alegria e diversão, bem ao estilo dos apresentadores Fabrício Abbud, Ale Matheus e Adriano Goes. Desejo muito sucesso para esse trio talentoso que eu adoro!

Prepare-se para uma noite inesquecível com a banda Roupa Nova, celebrando seus 40 anos de carreira repletos de sucessos que marcaram gerações. O show acontecerá no Ginásio do Clube dos Funcionários – Volta Redonda, um local tradicional e acolhedor, perfeito para curtir ao vivo os hits que fizeram da banda uma das mais amadas do país. Adquira seu ingresso no site oficial https://www.ingresse.com/roupa-nova-40-anos-em-volta-redonda

Um clique especial do modelo Luan Lopes da cidade de Pinheiral, desfilando no São Paulo Fashion Week, usando look do estilista João Pimenta. O jovem faz parte do casting da Agência de Modelos 40 Graus Models e tem feito vários trabalhos com marcas renomadas.

No último mês a modelo e atriz Madga Cotrofe brilhou no evento dos 40 anos da Galeria Forum Ipanema, que contou com desfile e a exposição fotográfica “A Beleza do Tempo”. Foi uma noite beneficente para ajudar na causa do projeto Rio Solidário, e mais uma vez nossa musa dos anos 80 brilhou em ambos trabalhos.

Hoje recomendo para meus leitores o Restaurante Parrilla, localizado na Rua Dezenove-A, nº 252, Bela Vista, em Volta Redonda, tanto para almoço, quanto para jantar. O menu traz uma variedade de carnes e várias outras opções diferenciadas como filé à parmegiana, petiscos, risotos, batata com queijo e bacon, que vocês precisam experimentar! Com bebidas e drinks diversos, o espaço tem um ambiente agradável, com música ao vivo, atendimento de primeira qualidade, e espaço kids para a criançada se divertir. Conheça mais seguindo no Instagram @parrilla.252. Na foto o empresário e proprietário Sandro Viana com a esposa Liliam Viana.

UM BRINDE À VIDA!

Desejo muitos anos de vida, luz e saúde para nossos aniversariantes:

+ NOTAS

Neste sábado, dia 09 de dezembro, às 20h, a Cia Arte in Foco apresenta o espetáculo de comédia “A Visita”, no Teatro Sest Senat Barra Mansa. A peça faz parte da programação do Circuito Cultural 2023, que é uma parceria da Casa de Cultura Arte in Foco e Sest Senat. Na direção Marcelo Soares e no elenco Érico Júdice, Tamires Brito, Fábio Soares, Matheus Fernandes e Bruno Chio. Os ingressos antecipados estão no site do Sympla ou podem ser adquiridos na hora do espetáculo na bilheteria. Siga no Instagram @arteinfocobm e acompanhe toda programação.

– Para encerrar 2023 com maestria, O GREBAL realiza o último sarau temático do ano reunindo vários gêneros de arte: teatro, música, canto, dança e claro, a poesia. O sarau “Poesia: Flores de Toda Estação” acontece no dia 9 de dezembro, às 17h30, no Teatro de Bolso Paulo Rangel, que fica na sede do GREBAL na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, Centro, Barra Mansa. A entrada é um litro de leite que será doado para a Associação Casa Rosa que oferece acolhimento e apoio aos pacientes em tratamento de câncer em Barra Mansa.

BLÁ-BLÁ-BLÁ

– Belo fará sua estreia nos cinemas em comédia com Evelyn Castro

– Astrid Fontenelle revela que adoção de filho foi decisiva para o fim do casamento

– Filho de Maurício de Sousa reage às criticas após assumir relação aberta com o marido

– Caetano Veloso entra na justiça e exige indenização milionária após uso de imagem

– Pai de Britney Spears pega infecção grave e amputa a perna

– Gabi Martins e Marlon Wayans, astro de “As Branquelas” são flagrados aos beijos na “Farofa da Gkay”

– Mc Mirella impressiona ao dançar funk na reta final da gestação