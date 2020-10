Hoje é aniversário do médico hematologista, Lula Lima

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 06:10 horas

Túnel

Do Tempo

*O dirigível Zeppelin chega aos Estados Unidos, completando a travessia do Atlântico, partindo da Alemanha (1928).

*Lançamento do filme ‘O Grande Ditador’ de Charles Chaplin (1940).

*Jimi Hendrix assina contrato de gravação por três anos com o empresário Ed Chalpin (1965).

*Estreia televisiva do grupo Mutantes no programa ‘Pequeno Mundo’ de Ronnie Von (1966).

*Golpe Militar de 1964: é ordenada a reabertura do Congresso Nacional (1969).

*Colégio Eleitoral elege João Figueiredo presidente do Brasil (1978).

*Nelson Piquet é bicampeão mundial de Fórmula 1, repetindo a façanha obtida por Emerson Fittipaldi em 1974 (1983).

*Anúncio do ‘Prêmio Nobel da Paz’ a Mikhail Gorbachev (1990).

*Primeiro show de Michael Jackson no Brasil, durante a turnê Dangerous World Tour (1993).

*Andy Green e a equipe liderada por Richard Noble quebram, pela primeira vez, a barreira do som com um veículo (1997).

*Início das transmissões do canal de televisão português NTV (2001).

*Referendo no Iraque ratifica a nova constituição do país, aprovada por uma Assembleia Constituinte (2005).

Zig – Zag

*Hoje: Dia do Professor, Dia da Prevenção das Doenças do Coração, Dia Mundial de Lavar as Mãos; Dia do Construtor Civil, Dia do Calendário, Dia do Juiz de Casamento, Dia do Normalista, Dia do Securitário, Dia do Frentista.

*A atriz Aisha Jambo veio fazer o editorial de moda aqui em Volta Redonda, para fotos de divulgação.

*E fez umas fotos para homenagear os 16 anos da novela Cabocla, onde ela interpretava a Ritinha.

*As locações eram realizadas na Fazenda Boa Vista, em Bananal.

*Ficha técnica: produção e make Alex Palmeira e Diego Nifares / Fotos: Marcia Elizabete / cabelo Luciene Oliveira e Alex Palmeira / Filmagem: Edu Biagge / Organização de produção: Ingrid de Paula Cerimonial.

Quem

Vem

*O senador Romário estará nesta sexta-feira em Volta Redonda, para manifestar seu apoio a candidatura do vereador Granato para a prefeitura da cidade.

Sala

Vip

*A médica dermatologista Silvana Lima trocou de idade anteontem.

*Hoje é a vez de seu amado, o médico hematologista, Lula Lima.

*As inúmeras comemorações dos amigos se estendem para ambos os aniversariantes.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o desembargador de Justiça, Marlon Oberst Cordovil; a jornalista Adriana Marins; Magna Aparecida Campos; Giulia Costa; Isabela Cristina; Ricardo Feliciano; Isabela Crystina; Tina Ossi; Bruna Martins; Reginaldo Francis; Christiane Soares; Pedro Abbud; Jucilene Mendes Cardoso; Nandinha Alves; Arianna Esposito; Wellington Pires; Marcela Peçanha Dos Santos; Thelma de Paula; Valentina Falcon.

*O meio empresarial no Rio de Janeiro e no país, ficou de luto, com a morte do empresário Pedro (leia-se Casas Pedro).

*Há pouco mais de um mês, ele inaugurou na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda, uma unidade de sua famosa rede de lojas, que atinge acima de cinquenta em funcionamento.

A atriz Aisha Jambo, comemorando os 16 anos de sua estreia na novela Cabocla

A atriz Aisha Jambo, em um ‘revival’ de seu personagem Ritinha, na novela Cabocla

Os médicos Lula Oliveira Lima (aniversariante do dia) e Silvana Lima, desfilando pelo ‘red carpet’ na Festa do Prêmio Cata-Vento 2014





Nota

Triste

*Faleceu ontem, Dona Edith. Mãe do apresentador Taí Braz.

*Uma grande mulher, guerreira e iluminada.

*Todos nós acompanhamos pelas redes o quanto ela era bem cuidada e amada pelo filho, tornando-se uma referência para as pessoas valorizarem as pessoas que amam.

*Que Deus conforte o coração de Taí e de todos que a amavam.