Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente

Túnel do Tempo

*O Canal de Suez reabre pela primeira vez desde a Guerra dos Seis Dias (1975).

*1º diagnóstico de casos de SIDA, nos Estados Unidos (1981).

*Vai ao ar pela primeira vez a Rede Manchete de Televisão (1983).

*Morre Lílian Lemmertz, atriz brasileira (1986).

*Primeira obtenção do condensado de Bose-Einstein (1995).

*Morre Ronald Reagan, ator e 40º presidente dos Estados Unidos (2004)

*A União dos Tribunais Islâmicos assume o poder na Somália (2006).

*Rihanna lança seu terceiro álbum de estúdio, Good Girl Gone Bad (2007).

*Realizam-se eleições legislativas em Portugal, sendo o PSD o partido com maior número de deputados eleitos para a Assembléia da República (2011).

Zig – Zag

*Hoje: Dia da Ecologia, Dia Mundial do Meio Ambiente.

*Não existe nada mais certo do que em qualquer setor, chegar a um consenso para atender os anseios de uma categoria ou segmento.

*No caso me refiro ao do comércio em Volta Redonda.

*Com a sua reabertura, pelo Governo Municipal a flexibilização dos horários, atual não está atendendo as necessidades dos lojistas.

*Sentado para um acordo, na quarta-feira, junto do prefeito Municipal, Samuca Silva, que está conseguindo sinalização verde do Ministério Público.

*Todos chegaram à conclusão do melhor horário ser a partir do meio-dia sem horário para o fechamento.

*As novas medidas começam a partir do dia 10 de junho.

*Bares e restaurantes também terão horários liberados, porém limitados a trinta por cento de sua capacidade de ocupação.

*A feira livre também foi incluída na lista de atividades essenciais.

*Será hoje às 19h pelo Youtube a Live da Banda Clave de Sol.

*O repertório é sempre o melhor e bastante dançante.

Do Bem

*Bill Gates continua surpreendendo pelas suas conquistas e atitudes.

*Além de sua Fundação ter doado US$ 250 Milhões para descoberta da vacina experimental do COVID-19, os Cientistas da Universidade de Oxford afirmam que ela será testada primeiro no Brasil, já que o surto britânico esta diminuindo.

Sala Vip

*A agente de viagens, Syomara Delgado, esteve aniversariando ontem.

*Continua recebendo inúmeras homenagens à distância de seus familiares, clientes e amigos, tudo por conta do novo corona vírus.

*A fonoaudióloga Denise Pistarino acordando hoje com sua mais nova idade.

*Recebe os primeiros abraços e beijos de seu bem amado, o médico ortopedista Sérgio Pistarino e dos filhos.

*Depois muitas homenagens dos clientes e legião de amigos.

*Outra que troca de idade hoje é a médica Cíntia Do Vale.

*Os abraços ficam por conta de seus amores, o advogado Rodrigo Pereira Pires e do filho Pedro.

*Gabriella Magalhães despertando de nova idade.

*Recebe os primeiros abraços de seus pais, os empresários Joselito Magalhães e Márcia Magalhães e da irmã Anna Clara Magalhães.

*Outros queridos aniversariantes do dia: o empresário da noite, Bruno Costa; Amanda Teixeira; Lígia Castro Sampaio; Lúcia Garani; Laís Oliveira; Karine Fernandes; Marcia Carvalho; Nilton de Jesus; Thamara de Almeida; Andreia Castelo Branco da Costa; Anna Paula Macedo.