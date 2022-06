Alunos conhecem projeto de energia limpa em Vassouras

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 13:00 horas

Iniciativa inovadora na região acontece em parceria entre Universidade e Prefeitura

Vassouras – Fonte alternativa, limpa e renovável. Estas são algumas vantagens do projeto ‘Biocombustível: Química na Prática’, que vai produzir biodiesel a partir de óleo residual de fritura/óleo de soja. A iniciativa, inovadora no estado vem sendo desenvolvida pela Universidade de Vassouras em parceria com a Prefeitura de Vassouras.

Uma mostra do projeto, que será implantado nos carros de coleta seletiva do município, foi apresentada aos alunos da Escola Municipal Prefeito Severino Sombra, na manhã desta sexta-feira, 10, com a coordenação da Secretaria Municipal de Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Rural.

A ação, que faz parte da Semana do Meio Ambiente da Prefeitura, ganhou os elogios e as atenções dos alunos. Carlos Augusto Avelar dos Santos, de 13 anos, do 8º ano do Ensino Fundamental, considerou a aula prática de fundamental importância para o dia a dia. Embora afirme que a prática em casa é de descarte correto do óleo de cozinha, o aluno considerou a reutilização dessa matéria prima fundamental para a economia e meio ambiente.

– É importante que as pessoas tenham um destino para o óleo de cozinha, porque somente assim elas deixarão de fazer o descarte incorreto nos ralos da pia, contaminando nossos rios e lagos – disse o menino, afirmando que irá levar o projeto ao conhecimento dos familiares.

A coordenadora do curso de Engenharia Química da Universidade de Vassouras, doutora Cristiane de Souza, também falou sobre os benefícios do projeto.

– A aplicação desse projeto gera grande ganho, tanto econômico, quanto na proteção ao meio ambiente, uma vez que reduzimos o impacto ambiental do descarte incorreto do óleo de cozinha nos nossos corpos hídricos, sem contar que é uma fonte de energia limpa – ressaltou.

O prefeito Severino Sombra também falou sobre a importância do projeto biodiesel.

– Investir em energia limpa é investir no meio ambiente, garantindo melhor qualidade de vida para as pessoas, que é prioridade do nosso governo – ressaltou o prefeito.

PROTEÇÃO

Uma das vantagens da técnica é o destino ideal para o resíduo, dado que o óleo deixa de ser descartado no meio ambiente, como normalmente ocorre. Pesquisas, da Sabesp, revelam que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água potável. Além disso, outra vantagem é que, ao substituir o diesel de petróleo por biodiesel, há 80% menos poluição atmosférica.