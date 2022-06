Rogério Corrêa celebra classificação do Voltaço para a final da Taça Santos Dumont

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 12:42 horas

Volta Redonda – O Volta Redonda fez valer a melhor campanha na primeira fase da Taça Santos Dumont e, com um empate em 1 a 1 com o Olaria na semifinal, está na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca A2.

Após o confronto, o comandante do Esquadrão de Aço Rogério Corrêa celebrou a classificação para a final.

– Feliz com a nossa classificação, que é muito importante para o nosso objetivo que é voltar para a primeira divisão. Então, nos credenciar a final é sempre importante. Enfrentamos uma equipe muito qualificada, bem treinada, que nos dificultou um pouco mais também. Agora é descansar um pouco e voltar o foco para a Série C, que já temos um jogo muito importante na segunda-feira – destacou.

Mas antes da decisão da Taça Santos Dumont, o Volta Redonda terá mais um compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, dia 13, às 20h, o Esquadrão de Aço recebe o Remo-PA no Raulino de Oliveira, buscando a manutenção no G8.

– Tivemos uma briga direta contra o Vitória lá e agora voltamos para casa e teremos mais um confronto direto pela frente, contra o Remo. Estamos vindo de um bom momento na Série C, espero que possamos dar sequência e fazer um grande jogo. Sabemos que será uma partida muito difícil, complicada, até pela qualidade do Remo, mas nós temos potencial para jogar em casa, diante da nossa torcida, que, mais uma vez, veio em bom número, nos incentivou, ajudou e espero que na segunda-feira esteja aqui em maior quantidade, para que nos empurre e que a gente busque esta vitória para nos consolidar no G8 do Brasileiro – projetou.