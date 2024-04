VR: Participantes do programa ‘Famílias Fortes’ visitam Museu de Arte do Rio e praia de Copacabana

Volta Redonda – Trinta e cinco moradores do bairro Três Poços, entre mães, filhos, avós e netos atendidos pelo programa ‘Famílias Fortes’ – iniciativa criada pelo Governo Federal e executada em Volta Redonda pela Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD) – concluíram mais um ciclo do projeto com direito a passeio ao Museu de Arte do Rio (MAR) e à praia de Copacabana, na capital carioca, durante a semana. O programa tem o objetivo de ensinar pais e filhos a desenvolverem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento.

A manicure Lydiane Silva aprovou o passeio. “Maravilhoso, uma experiência única, espetacular, acrescentou muita coisa à minha vida, à da minha filha, me ajudou, e quem tiver oportunidade que participe no próximo. (O programa) Acrescenta muita coisa, muito útil, e curtimos um passeio que foi maravilhoso”.

Os jovens que participaram do passeio também aprovaram: “Esse programa foi muito legal, ajudou muito lá em casa, foram quintas-feiras que valeram a pena. Tiramos muitas fotos, foi muito bom”, disse a aluna da Escola Municipal Profª Marizinha Félix Teixeira de Lima, Bárbara Ferreira, ao lado da amiga e colega de escola, Scarleti das Dores.

Programação

A coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, conta que o Museu de Arte do Rio foi um destino inédito no programa, no qual a autarquia obteve um retorno muito positivo dos participantes que, segundo a coordenadora, viram no espaço uma identificação com as suas histórias.

“Algumas pessoas se reconheceram na religião de matriz africana e na cultura no funk, tivemos meninos que arriscaram no famoso “passinho” e curtiram a exposição que você podia selecionar músicas. Escolhemos esse local com intuito de vivermos esse propósito, e foi muito satisfatório encerrar com esse feedback”, afirmou Neuza Jordão.

No museu, as famílias visitaram exposições como a intitulada “FUNK: Um grito de ousadia e liberdade”, na qual é observado o contexto do funk carioca e sua história demarcada por avanços no ramo da musicalidade e características periférica. Outra exposição visitada foi a “Ónà Irin: caminho de ferro”, uma pesquisa de mostra e beleza da joalheria afro-brasileira e das questões da ancestralidade. O passeio ao museu incluiu ainda a exposição “Rio Carnaval”, que faz parte do Rio para o G20 (cúpula do Grupo dos Vinte), e “Nhe’ē Porã: Memória e transformação”, que propôs apresentar as belezas das línguas indígenas do Brasil.

O passeio foi finalizado com um banho de mar nas águas da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. “Gostei do museu, nunca tinha ido, foi uma surpresa boa, e também nadei na praia”, disse encantada a dona de casa Franceni Belan, acompanhada do neto Yarley da Silva, que também aprovou o passeio: “Gostei muito da parte que a gente nadou na praia, espero vir de novo”.

O programa “Famílias Fortes” tem a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), e parceria com a secretaria de Estratégia Governamental (Gegov), com encontros realizados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Vila Rica/Três Poços.