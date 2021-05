SME de Volta Redonda tem novos conselheiros

Matéria publicada em 5 de maio de 2021, 13:21 horas

Foram eleitos membros do Cacs-Fundeb e do Conselho de Alimentação Escolar

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda realizou na segunda-feira, dia 03 e na terça-feira, dia 4, a posse dos novos conselheiros que vão compor o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Cacs/Fundeb) e o Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

Na cerim√īnia que foi realizada no Col√©gio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, foram empossados 26 conselheiros (13 titulares e 13 suplentes) do Cacs/Fundeb, que v√£o exercer seus mandatos at√© 31 de dezembro de 2022, e 14 conselheiros (7 titulares e 7 suplentes) do CAE, com mandato v√°lido at√© 24 de mar√ßo de 2025. As duas solenidades aconteceram com limita√ß√£o do n√ļmero de participantes e seguindo todas as restri√ß√Ķes por conta da pandemia de Covid-19.

‚Äú√Č fundamental a participa√ß√£o de todos na administra√ß√£o dos recursos da educa√ß√£o para nossa cidade. Juntos, conseguimos trabalhar para melhorar ainda mais a qualidade do ensino de nossas crian√ßas, jovens e adultos‚ÄĚ, ressaltou a secret√°ria municipal de Educa√ß√£o, Therezinha Gon√ßalves, a Tet√™.

O Cacs/Fundeb √© um colegiado que tem como fun√ß√£o principal, acompanhar e controlar a distribui√ß√£o, a transfer√™ncia e a aplica√ß√£o dos recursos do Fundeb. Conta com representantes da sociedade civil, do Poder Executivo, dos conselhos Municipal de Educa√ß√£o e Tutelar, dos professores, diretores, pais de alunos, estudantes da Educa√ß√£o B√°sica e dos servidores t√©cnicos administrativos da Rede P√ļblica Municipal.

‚ÄúNosso foco inicial ser√° a capacita√ß√£o dos conselheiros, at√© porque a lei mudou e o conte√ļdo √© novo pra todo mundo, e vamos trabalhar em parceria com a secretaria de Educa√ß√£o, fazendo uma fiscaliza√ß√£o em que caminhamos juntos, apontando caminhos juntos‚ÄĚ, afirmou o presidente do Cacs/Fundeb, F√°bio Teodoro Raymundo, que √© representante dos Diretores das Escolas B√°sicas P√ļblicas.

O Conselho de Alimenta√ß√£o Escolar √© um √≥rg√£o colegiado que tem como compet√™ncia, acompanhar e fiscalizar a aplica√ß√£o dos recursos destinados √† alimenta√ß√£o escolar e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no artigo 2¬ļ da Lei 11.947/2009, que trata do atendimento da alimenta√ß√£o escolar.

√Č composto por representantes da sociedade civil, Poder Executivo e dos trabalhadores da Educa√ß√£o, discentes e dos pais de alunos vinculados √† Rede P√ļblica Municipal.