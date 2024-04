Prefeitura entrega à Polícia Civil imagens de jovem desaparecido em VR

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda entregou à Polícia Civil, nesta quinta-feira (25), imagens que podem ajudar a elucidar o desaparecimento do jovem Augusto Kalil Mendes Júnior, desaparecido há oito dias. As imagens, captadas pelo sistema de monitoramento da prefeitura foram feitas em 17 de abril, dia que o rapaz teria desaparecido, próximo ao condomínio Ingá 2, no bairro Santa Cruz. O DIÁRIO DO VALE teve acesso às imagens, que mostram o jovem, sem camisa, usando o que parece ser um radio-comunicador.

“A Secretaria Municipal de Ordem Pública está auxiliando nas investigações, mas o caso específico está sendo conduzido pela 93ª DP (Volta Redonda). Todas as ferramentas de monitoramento estão à disposição da autoridade policial. Temos certeza que em breve o caso será esclarecido, pois as investigações já estão em curso”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, acrescentando que as investigações sobre o paradeiro do jovem seguem a cargo da Polícia Civil, mas contam com apoio das demais forças de segurança da cidade.