Quer apostar em uma peça de roupa que nunca sai de moda? Use calça jeans! - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 08:44 horas

Por Vivi Fioravante

Independente das milhares de tendências que apareçam, esse item estará sempre em alta, além, é claro, de combinar com tudo.

Uma das características mais importantes sobre a calça jeans é que ela traz muita versatilidade e a maneira como ela se mistura com cada estilo torna uma pessoa sempre capaz de usar essa peça.

Hoje mostrarei 3 looks que demonstram o destaque desse item clássico, moderno e atemporal, são eles: Wide Leg Jeans com o cropped de onça, Calça Reta com bordados e Total Jeans Calça Flare com a blusa jeans.

Além dessa versatilidade toda, é preciso destacar um super diferencial que faz esta peça ser tão amada por todos, a sua resistência, ela pode ser usada por muito tempo e permanecer em bom estado.

A calça jeans é usada por pessoas de todas as idades, gêneros e classes sociais, e conseguiu assumir definitivamente o status de tecido fundamental da vida moderna.

O que eu acho muito interessante é que as modelagens são variadas. existem diferentes modelos de comprimento e lavagem. Desde uma calça skinny a uma moderna pantalona, não faltam opções para criar looks bem bonitos.

No mundo da moda, o jeans permite montar diferentes looks com mais facilidade. Sua cor que já é destaque e característica, pode ser incorporada em várias combinações. Resumindo, combinando as calças jeans no dia a dia, torna-se possível conquistar o visual certo para cada ambiente e estilo.