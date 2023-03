Pastoral Afro inaugura curso pré-vestibular social em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 09:36 horas

Resende – O Pré-vestibular Dom Altivo Pacheco, mantido pela Pastoral Afro da Diocese de Barra do Piraí – Volta

Redonda, teve sua aula inaugural em Resende esta semana. O evento aconteceu na Igreja do Rosário, no Centro, onde houve uma apresentação do Centro Cultural Senzala de Capoeira. “Esta é uma oportunidade para que, juntos, somemos forças por uma educação de qualidade e de dignidade”, disse o bispo diocesano Dom Luiz Henrique.

De acordo com a Diocese, Resende é a segunda cidade com polos disponíveis para estudantes – a primeira está localizada em Volta Redonda. O projeto é voltado aos estudantes egressos da rede pública que desejem ingressar no Ensino Superior. As aulas do prévestibular social acontecem em dois polos em Resende: na Igreja do Rosário e na

Comunidade São Judas Tadeu, no bairro Itapuca.

Durante as aulas, que acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, os alunos contam com aulas das quatro áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. As inscrições acontecem nos polos ou pelos telefones (24) 98132.2104 (Comunidade Nossa Senhora do Rosário) e (24) 98835.7711 (Comunidade São Judas Tadeu).

Evento contou com apresentação de atividades culturais

Foto: Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda

Bispo Dom Luiz Henrique esteve presente à inauguração

Foto: Diocese Barra do Piraí – Volta Redonda